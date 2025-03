Quiénes son los hinchas de fútbol que se suman a la marcha de los jubilados de este miércoles y qué los motiva

Todo comenzó con un golpe. La policía reprimió a los jubilados que protestaban, como cada miércoles, frente al Congreso. Pero esta vez algo diferente ocurrió: entre los manifestantes estaba un hincha de Chacarita. Lo que siguió fue un efecto dominó que activó una red de solidaridad en el fútbol argentino. Este miércoles, hinchas de distintos clubes se reunirán en la icónica marcha de los jubilados para respaldar su reclamo contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los protagonistas no son barrabravas, sino agrupaciones de hinchas que participan activamente en la vida institucional de sus clubes, tanto en primera división como en el ascenso. Muchos de ellos están organizados en coordinadoras e impulsaron diversas causas sociales y políticas.

Represión a los jubilados frente al Congreso

Consultado por PERFIL, Sergio Smietniansky, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, explicó cómo los hinchas, al enterarse de la represión sufrida por un jubilado hincha de Chacarita, comenzaron a movilizarse en apoyo. "Lo real de la historia es que la policía pega, como pegan todos los miércoles, pero esta vez le pegaron a un jubilado hincha de Chacarita", afirmó. Aquel hecho fue el desencadenante de una respuesta solidaria que no tardó en ganar fuerza dentro de distintos sectores del fútbol argentino.

Hinchas de todos los clubes marcharán para apoyar el reclamo de los jubilados

"Un grupo de hinchas de Chacarita que no son la barrabrava, y distan mucho de serlo, se organizan porque justamente en este país la identidad futbolera puede generar eso", detalló Smietniansky. El apoyo se extendió rápidamente a otras hinchadas, provocando un efecto dominó en el que "los sectores dinámicos de los clubes" comenzaron a sumarse al reclamo. "Yo banco a los jubilados", era la consigna que resonaba entre los hinchas. Según Smietniansky, este apoyo a la causa de los jubilados tiene que ver con años de construcción en defensa de los derechos humanos, los derechos sociales y las diversidades.

"Lo que va a pasar el miércoles tiene esa impronta de espontaneidad mezclada con todos los años de construcción, desde adentro y desde afuera de los clubes", señaló el miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, quien añadió que el evento ya había alcanzado gran visibilidad en las redes sociales. "Lo que sí sé es que el hecho político ya está generado y está generado en un ámbito donde el Gobierno se mueve con mucha facilidad, que es el de las redes sociales."

Por su parte, Hernán Aisenberg, referente de la Coordinadora de Hinchas del Fútbol Argentino, también fue consultado por PERFIL y relató cómo la protesta se fue fortaleciendo a raíz de la represión sufrida por Carlos, el jubilado hincha de Chacarita. "Hace más de un año que los jubilados están muy solos todos los miércoles, que ya dejaron de ser noticia", comenzó Aisenberg, al tiempo que remarcaba la importancia de visibilizar la situación a través de la intervención de los hinchas. "Nosotros somos los que estamos apoyando de manera más organizada, si se quiere, una gesta que fue totalmente espontánea, realmente espontánea."

Bullrich anunció que tomará "medidas especiales" con los hinchas de fútbol que marcharán con los jubilados

Aisenberg también reflexionó sobre cómo la represión a Carlos, quien llevaba puesta su camiseta de Chacarita, generó un fuerte sentido de solidaridad en la hinchada. "Si le están pegando a uno de los míos, yo tengo que estar ahí para defenderlo", expresó. Esto derivó en la movilización de hinchas de otros clubes que, más allá de las rivalidades, se unieron para respaldar la causa de los jubilados. "Carlos se transformó en una especie de nueva norma, y lo que generó Carlos es que los hinchas de Chacarita lo vieran por la tele con su camiseta y lo vieran muy indefenso", señaló Aisenberg, subrayando que esa imagen despertó un fuerte sentimiento de unidad entre los hinchas.

El referente de la Coordinadora de Hinchas también hizo hincapié en la trascendencia de la lucha de los jubilados. "Creo que llega tarde, pero creo que siempre tarde mejor que nunca", comentó Aisenberg. "Y si esta gotita, tarde no suena, hace que en Argentina despierte de un letargo del que no sabemos cómo salir, porque la realidad es que no son los jubilados los únicos que la están pasando mal." Además, Aisenberg destacó que la acción colectiva de los hinchas no se limitaba a una sola causa, sino que representaba una reacción generalizada frente a la situación crítica del país.

Sin embargo, Aisenberg también advirtió sobre las posibles consecuencias si se llegara a generar una nueva represión durante la marcha. "Si hay represión, la culpa va a ser de la policía", afirmó con firmeza. Y en relación a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó: "La ministra Patricia Bullrich, al igual que otros actores políticos, tiene la responsabilidad de evitar que esto escale aún más."

Aisenberg concluyó su intervención remarcando la importancia de la solidaridad, que trasciende las rivalidades futbolísticas: "Mañana no va a haber rivales, digamos futbolísticos. Todos vamos a estar unidos en esta causa. El deporte es un juego, pero lo de mañana es la vida."

