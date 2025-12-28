Milei firmaría un decreto para recomponer los salarios del Poder Ejecutivo

Luego de dos años con los haberes del Poder Ejecutivo sin modificaciones, el presidente Javier Milei firmaría este martes un decreto para recomponer los salarios de la planta jerárquica del Estado. La medida, que se publicaría en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarcará al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según explicaron en Casa Rosada, la decisión se apoya en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que sufrió ese segmento desde el inicio de la gestión libertaria, estimada en torno al 60%, y en la necesidad de sostener y retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los ingresos del sector privado. La información fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La SIDE ejecutó $ 29.000 millones en 16 días de diciembre, siete veces más que en noviembre

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el entorno presidencial aclararon que la recomposición no implicará un trato diferencial respecto del resto de la administración pública. “No habrá un esquema distinto al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional”, señalaron, en referencia al acuerdo salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Hasta el momento, los salarios brutos del Ejecutivo se mantienen en torno a los 4 millones de pesos para el Presidente, 3,58 millones para los ministros y 2,8 millones para los subsecretarios. En el oficialismo reconocen que esos montos quedaron desfasados frente a otros poderes del Estado: actualmente, un senador percibe alrededor de 9,5 millones de pesos.

El verdadero Milei

El Gobierno sostiene que el congelamiento salarial complicó el armado y la continuidad de equipos estratégicos, ya que profesionales de áreas clave rechazaron asumir cargos por considerar insuficiente la remuneración en comparación con la oferta del sector privado. Esa dificultad, admiten en Balcarce 50, impactó en la gestión cotidiana y en la ejecución de políticas públicas.

El decreto fue trabajado en las últimas semanas por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Federico Sturzenegger; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la iniciativa buscó equilibrar la necesidad de recomponer ingresos sin desalinearse del discurso de austeridad que el Gobierno sostiene desde su llegada al poder.

La decisión se formalizará una vez superado el calendario electoral de octubre y responde al compromiso que Milei había asumido con su gabinete de revisar la situación salarial a partir de enero de 2026, tras un período de ajuste y congelamiento como parte de su programa económico.

GD / EM