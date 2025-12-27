Con uno de sus entrevistadores habituales, el relator deportivo Gabriel Anello, el presidente Javier Milei repitió este sábado en Radio Mitre su rutina de largas notas finisemanales, generalmente plagadas de aplausos. En ese formato, que disfruta y donde se muestra exultante, repitió las acusaciones a periodistas, tocó numerosos temas y festejó la sanción de Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal, calificando esa sesión del Senado como "la jornada legislativa más importante de la historia argentina".

El Mandatario rechazó que su Gobierno vaya a imponer los recortes que denuncia la oposición, y por el contrario enfatizó que "el Presupuesto aprobado tiene altos incrementos reales en términos de jubilados, de educación y de salud".

Apoyo esa entusiasta valoración de "jornada legislativa más importante de la historia", por un lado "por la sanción de un Presupuesto con déficit cero es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien". Pero además destacó que el nuevo blanqueo aprobado "es una ley que restaura el principio de inocencia en temas, digamos, impositivos”. En este último caso puntual, sin embargo, su valoración no llegó a mejor de la historia, sino "mejor ley de los últimos 100 años"

“La verdad es que son dos hitos impresionantes. Yo, durante la campaña, me comprometí con los argentinos de que, si nos renovaban el apoyo y nos acompañaban, yo iba a trabajar para profundizar la agenda reformista. Nosotros estamos buscando que Argentina sea el país más libre del mundo”, expresó el Mandatario.

“Nosotros vinimos a cambiar esto, nosotros somos un gobierno liberal libertario, vinimos a devolverle, digamos, la libertad a la gente, y esto implica liberar a la gente... Porque usted, digamos, como muchos argentinos que tuvieron que resguardarse de la estafa de la política, hicieron un canuto. Ahora la suma de todos esos canutos en la Argentina, son más de 400.000 millones de dólares. Entonces, lo que permite esto, la ley de inocencia fiscal, es que usted pueda, digamos, gastar sus dólares, ingresar sus dólares, sin que nadie le revise los números”, expresó textualmente, recalcando que "el déficit cero no se toca"

“Lo que quiero decir es que la ley de inocencia fiscal, más allá de que va a tener un impacto enorme en términos de recomposición del mercado de capitales y aceitar el vínculo ahorro-inversión para generar crecimiento económico, eso casi le diría es utilitarista. Acá lo importante es que se les devuelve libertad a los argentinos, se presume que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, es decir, volvimos a abrazar las ideas de la libertad en materia fiscal", agregó.

La votación de la ley de Inocencia Fiscal que dio el triunfo al oficialismo ayer, contó con el apoyó de gobernadores peronistas.

Siguientes movimientos políticos

Asimismo, Milei contó parte de los próximos pasos legislativos de LLA: “Tenemos ya dictamen de comisión para el caso de la modernización laboral y estamos trabajando también en la nueva ley de glaciares, digamos, para poder delegar a las provincias que determinen cuál es la zona de periglaciares y así dar un fuerte impulso a las actividades vinculadas, por ejemplo, a la minería. Y claramente también, digamos, ahora que ya tenemos presupuesto, digamos, también estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el endurecimiento de las penas en el Código Penal”.

Mención a la pesada herencia

En otro tramo de su monólogo, Milei también habló de la situación de la economía cuando se hizo cargo de la Presidencia: “Nosotros llegamos con un déficit fiscal consolidado, heredamos 15 puntos del PBI. Además, teníamos un sobrante monetario que era el doble del que había en la previa al Rodrigazo; además, teníamos cuatro bases monetarias, los pases equivalentes a cuatro bases monetarias venciendo a un día, deuda en pesos por el equivalente a nueve bases monetarias. Es decir, estaba todo armado para que claramente tuviéramos una hiperinflación y eso, digamos, implicara que nos sacaran del gobierno, digamos, a fin de diciembre del propio 2023”.

El líder libertario señaló que “afortunadamente pude rodearme de un equipo de gente hiper talentosa y, bueno, hoy en el mundo se habla del milagro económico argentino, y la primera pieza de ese andamiaje fue lograr el equilibrio fiscal… nosotros, a diferencia de otros gobiernos que alcanzaron el déficit cero subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando el gasto público, y bajamos tanto el gasto público que hasta le devolvimos a los argentinos de bien dos puntos y medio del PBI en reducción de impuestos”.

Valores de su gobierno

El presiente aseguró: "Este gobierno diseña sus políticas en base a criterios morales, y la realidad es que cuando usted pasa su política en términos de valores morales, que sea dicho y opuesto, blanco sobre negro, es abrazar los valores de Occidente. Son los valores judeocristianos, donde robar está mal, matar está mal, codiciar los bienes ajenos está mal, la envidia está mal, la pereza, está mal la arrogancia, la soberbia está mal, ¿está claro?".

Y agregó: "Entonces, cuando usted construye la política en base a esos valores morales, la consecuencia natural es el desarrollo en paz y bienestar, con orden, claramente, porque sin orden no hay progreso”.

Los "sobres" del periodismo

El presidente también volvió a cuestionar a la prensa: “hay un sesgo hacia contar las cosas negativas. Entonces, bueno, acá, digamos, además, el odio de los periodistas que se quedaron sin sobre hacia el gobierno es feroz. Y entonces, hasta los buenos datos los cuentan como malos... Por ejemplo, miren la cantidad de periodistas haciendo cualquier pipeta para negar que pasamos de 57 puntos de pobreza a 27. ¿Usted se da cuenta? Bajamos 30 puntos porcentuales de pobreza. Salieron de la pobreza más de 14 millones de argentinos”.

El vínculo con el PRO

Consultado por su relación con el PRO, el presidente afirmó: “Fíjese, nuestro ministro del Interior es una persona que viene del PRO y tenemos excelente relación. Después siempre hay algunas diferencias, pero eso es parte de la vida misma. A veces, yo creo que cuando hacen este tipo de análisis, no saben lo que es trabajar, porque cuando usted está trabajando tan fuertemente, tan tensionante, ¿qué quiere, que no exista algún roce? Además, la política requiere una fuerte gestión de egos, así que no es menor”.

Investigación contra "Chiqui" Tapia

Curiosamente, en referencia a las acusaciones de “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que acusa al Gobierno de montar una campaña judicial en su contra, Milei negó ese objetivo: “Si eso fuera cierto —porque la verdad es que yo no estaba al tanto de eso—, de vuelta, no lo hago con nada, no me meto. O sea, fíjese que yo no me meto ni con el Congreso ni con la justicia; de la justicia ni siquiera hablo. Usted se fijó: ¿Usted tiene que ir a buscar un comentario mío que haya dicho algo de la justicia?”.

Ya cerca del final, consultado sobre la posibilidad de impulsar nuevamente la ley de ficha limpia (el proyecto que su propia gestión no aprobó en dos ocasiones), Milei aseguró: “Vamos a volver a insistir, lo que sucede es que en la anterior vez no teníamos los votos y había gente que, yo no sé: algunas si las hicieron con mala intención, u otras por apuro o desesperación. Creyeron que estaban los votos y la realidad es que los votos no estaban; creyeron que estaban los votos...”.

Milei agregó: “Gente de la política impulsó eso diciendo que estaban los votos, y cuando vino la votación en contra… Nos trataron de embocar el cachetazo a nosotros. Entiendo que hay gente de buena fe, pero ingenua, que no entiende esto y se comen la curva, y, digamos, caen en las operaciones de los que juegan sucio. Pero bueno, nada, es parte de la mugre de la política, que lo bueno es que de a poco lo vamos a ir depurando”.

El vencimiento de deuda de enero

Y sobre el vencimiento de deuda de enero, que impone obligaciones por más de 4 mil millones de dólares, el Presidente precisó "Argentina va a pagar. Argentina va a pagar". Entonces le preguntaron si se tomaría deuda para cumplir con ese compromiso, y Milei le dejó el tema a Economía: "Eso lo va a resolver el ministro Caputo. Digamos, el ministro Caputo, entiende como nadie el valor de pagar...".

