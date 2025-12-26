Presupuesto: quienes votaron en el Senado la aprobación del discutido artículo 30

El Gobierno de Javier Milei consiguió este viernes 26 de diciembre la aprobación del Presupuesto 2026, y las mayores discusiones sobre el contenido de ese proyecto libertario apuntaban al artículo 30, que derogaba la obligación del piso del 6% del PBI para educación, y además restringía normas de financiamiento universitario y de ciencia y técnica. Dichas podas ponían a habituales aliados del Gobierno en la incómoda posición de aplaudir a la educación en los discursos, y votar a favor del recorte de esos recursos.
El peronismo intentó hasta último momento, a través de cuestiones de privilegio de Capitanich y Fernández Sagasti, que ese capítulo se votara de manera particular, para exponer a esos aliados del Gobierno apoyando la poda a la educación, pero el oficialismo no lo permitió, y entonces se avanzó a la votación del capítulo completo, y allí la votación tuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.
Presupuesto 2026: el Senado sesiona este viernes con apoyo asegurado en general y tensión por el artículo 30
Hasta la nueva sanción, la legislación obligaba a invertir el 6% del PBI en financiamiento de la educación, con incrementos progresivos en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032; y además se otorgaba un 0,2% de los gastos del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional. Esto ya no será obligatorio.
Cómo votó cada senador el artículo 30:
- Abad, Maximiliano: Negativo.
- Abdala, Bartolomé: Positivo.
- Almeida, Romina: Positivo.
- Álvarez Rivero, Carmen: Positivo.
- Andrada Guillermo: Positivo.
- Arce, Carlos Omar: Positivo.
- Arrascaeta, Ivanna: Positivo.
- Atauche, Ezequiel: Positivo.
- Ávila, Beatriz Luisa: Positivo.
- Bahl, Adán: Negativo.
- Bedia, Vilma: Positivo.
- Benegas Lynch, Joaquín: Positivo.
- Bensusán, Daniel: Negativo.
- Bullrich, Patricia: Positivo.
- Capitanich, Jorge: Negativo.
- Carambia, José María: Positivo.
- Cervi, Mario Pablo: Positivo.
- Corpacci, Lucia: Negativo.
- Corroza, Julieta: Abstención.
- Coto, Agustín: Positivo.
- Cristina, Andrea: Positivo.
- De Pedro, Eduardo: Negativo.
- Di Tullio, Juliana: Negativo.
- Espínola, Carlos: Positivo.
- Fama, Flavio: Negativo.
- Fernández Sagasti, Anabel: Negativo.
- Fullone, Enzo Paolo: Positivo.
- Gadano, Natalia: Positivo.
- Galaretto, Eduardo: Positivo.
- Giménez Navarro, María Celeste: Negativo.
- Godoy, Juan Cruz: Positivo.
- Goerling Lara, Enrique: Positivo.
- González, María Teresa: Negativo.
- Guzmán Coraita, Gonzalo: Positivo.
- Huala, María Victoria: Positivo.
- Juez, Luis: Positivo.
- Juri, Mariana: Positivo.
- Kirchner, Alicia: Negativo.
- Kronenberg, Daniel: Negativo.
- Lewandoski, Marcelo: Negativo.
- Linares, Carlos: Negativo.
- López, Cándida: Negativo.
- López, María Florencia: Negativo.
- Losada, Carolina: Positivo.
- Manzur, Juan Luis: Negativo.
- Marks, Ana Inés: Negativo.
- Márquez, Nadia: Positivo.
- Mayans, José: Negativo.
- Mendoza, Sandra: Positivo.
- Moisés, María Carolina: Positivo.
- Monte de Oca, María Belén: Positivo.
- Monteverde, Agustín: Positivo.
- Moreno, Elia: Negativo.
- Neder, José: Negativo.
- Olivera Lucero, Bruno: Positivo.
- Orozco, María Emilia: Positivo.
- Pagotto, Juan Carlos: Positivo.
- Paoltroni, Francisco: Positivo.
- Recalde, Mariano: Negativo.
- Rejal, Jesús: Negativo.
- Rojas Decut, Sonia: Positivo.
- Royón, Flavia: Positivo.
- Salino, Fernando: Negativo.
- Schneider, Silvana: Positivo.
- Soria, Martín: Negativo.
- Suárez, Rodolfo: Positivo.
- Terenzi, Edith: Positivo.
- Uñac, Sergio: Negativo.
- Valenzuela, Mercedes: Positivo.
- Vigo, Alejandra: Abstención.
- Vischi, Eduardo: Positivo.
- Zamora, Gerardo: Negativo.
HM/HB