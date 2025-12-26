viernes 26 de diciembre de 2025
POLITICA
Recortes a la educación

Presupuesto: quienes votaron en el Senado la aprobación del discutido artículo 30

El oficialismo no aceptó la votación en particular de ese capítulo, que eliminó la base del 6% del PBI para Educación. El detalle de quienes apoyaron esa poda, que además impactará en Ciencia y Tecnología.

Votación Artículo 30 del Senado
Votación Artículo 30 del Senado | Captura de pantalla

El Gobierno de Javier Milei consiguió este viernes 26 de diciembre la aprobación del Presupuesto 2026, y las mayores discusiones sobre el contenido de ese proyecto libertario apuntaban al artículo 30, que derogaba la obligación del piso del 6% del PBI para educación, y además restringía normas de financiamiento universitario y de ciencia y técnica. Dichas podas ponían a habituales aliados del Gobierno en la incómoda posición de aplaudir a la educación en los discursos, y votar a favor del recorte de esos recursos.

El peronismo intentó hasta último momento, a través de cuestiones de privilegio de Capitanich y Fernández Sagasti, que ese capítulo se votara de manera particular, para exponer a esos aliados del Gobierno apoyando la poda a la educación, pero el oficialismo no lo permitió, y entonces se avanzó a la votación del capítulo completo, y allí la votación tuvo 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

Presupuesto 2026: el Senado sesiona este viernes con apoyo asegurado en general y tensión por el artículo 30

Hasta la nueva sanción, la legislación obligaba a invertir el 6% del PBI en financiamiento de la educación, con incrementos progresivos en Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032; y además se otorgaba un 0,2% de los gastos del presupuesto educativo para la educación técnico-profesional. Esto ya no será obligatorio.

Cómo votó cada senador el artículo 30:

- Abad, Maximiliano: Negativo.

- Abdala, Bartolomé: Positivo.

- Almeida, Romina: Positivo.

- Álvarez Rivero, Carmen: Positivo.

- Andrada Guillermo: Positivo.

- Arce, Carlos Omar: Positivo.

- Arrascaeta, Ivanna: Positivo.

- Atauche, Ezequiel: Positivo.

- Ávila, Beatriz Luisa: Positivo.

- Bahl, Adán: Negativo.

- Bedia, Vilma: Positivo.

- Benegas Lynch, Joaquín: Positivo.

- Bensusán, Daniel: Negativo.

- Bullrich, Patricia: Positivo.

Sesión en el Senado por presupuesto 2026 26122025

- Capitanich, Jorge: Negativo.

- Carambia, José María: Positivo.

- Cervi, Mario Pablo: Positivo.

- Corpacci, Lucia: Negativo.

- Corroza, Julieta: Abstención.

- Coto, Agustín: Positivo.

- Cristina, Andrea: Positivo.

- De Pedro, Eduardo: Negativo.

- Di Tullio, Juliana: Negativo.

- Espínola, Carlos: Positivo.

- Fama, Flavio: Negativo.

- Fernández Sagasti, Anabel: Negativo.

- Fullone, Enzo Paolo: Positivo.

- Gadano, Natalia: Positivo.

- Galaretto, Eduardo: Positivo.

- Giménez Navarro, María Celeste: Negativo.

- Godoy, Juan Cruz: Positivo.

- Goerling Lara, Enrique: Positivo.

- González, María Teresa: Negativo.

- Guzmán Coraita, Gonzalo: Positivo.

- Huala, María Victoria: Positivo.

- Juez, Luis: Positivo.

- Juri, Mariana: Positivo.

- Kirchner, Alicia: Negativo.

- Kronenberg, Daniel: Negativo.

- Lewandoski, Marcelo: Negativo.

- Linares, Carlos: Negativo.

- López, Cándida: Negativo.

- López, María Florencia: Negativo.

- Losada, Carolina: Positivo.

- Manzur, Juan Luis: Negativo.

- Marks, Ana Inés: Negativo.

- Márquez, Nadia: Positivo.

- Mayans, José: Negativo.

- Mendoza, Sandra: Positivo.

- Moisés, María Carolina: Positivo.

- Monte de Oca, María Belén: Positivo.

- Monteverde, Agustín: Positivo.

- Moreno, Elia: Negativo.

- Neder, José: Negativo.

- Olivera Lucero, Bruno: Positivo.

- Orozco, María Emilia: Positivo.

- Pagotto, Juan Carlos: Positivo.

- Paoltroni, Francisco: Positivo.

- Recalde, Mariano: Negativo.

- Rejal, Jesús: Negativo.

- Rojas Decut, Sonia: Positivo.

- Royón, Flavia: Positivo.

- Salino, Fernando: Negativo.

- Schneider, Silvana: Positivo.

- Soria, Martín: Negativo.

- Suárez, Rodolfo: Positivo.

- Terenzi, Edith: Positivo.

- Uñac, Sergio: Negativo.

- Valenzuela, Mercedes: Positivo.

- Vigo, Alejandra: Abstención.

- Vischi, Eduardo: Positivo.

- Zamora, Gerardo: Negativo.

HM/HB

