Insólito episodio en el Senado: una senadora le volcó un vaso de agua a un colega en plena sesión

Un momento inesperado interrumpió este jueves el debate en el Senado de la Nación durante la sesión especial convocada para tratar el Presupuesto 2026. Mientras el legislador radical correntino Eduardo Vischi, titular de esa bancada en la Cámara Alta, estaba exponiendo terminó con la espalda empapada, luego de que otra senadora volcara accidentalmente un vaso de agua sobre él.

El húmedo episodio tuvo como protagonista a Carolina Schneider, senadora de Chaco también por la Unión Cívica Radical (UCR), quien se encontraba sentada junto detrás de Vischi. Según se observó en la transmisión oficial del Senado, al intentar acomodar su pantalla de trabajo, la legisladora desplazó sin advertirlo la copa con agua que terminó derramándose sobre su compañero de bancada.

El hecho ocurrió justo cuando Vischi defendía la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como eje central del proyecto presupuestario impulsado por el oficialismo. “Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejada estabilidad y menor inflación”, alcanzó a decir el senador antes de interrumpir su discurso por el incidente.

Aunque intentó continuar con su exposición, Vischi se detuvo por unos segundos y, lejos del micrófono, se lo escuchó comentar con tono distendido: “Bueno, un poco de agua”. La frase generó sonrisas en el recinto y ayudó a descomprimir momentáneamente el clima de tensión que atravesaba la sesión.

El episodio fue rápidamente interpretado como un accidente y no derivó en reproches ni sanciones. Schneider no realizó declaraciones públicas, pero el gesto quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales minutos después.

La sesión especial comenzó pasadas las 12:20, en el marco del período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei, y tiene como ejes centrales la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Para el Gobierno, el debate resulta clave para cerrar el año legislativo mostrando capacidad de gestión y respaldo político a su programa económico.

Sin embargo, el tratamiento del Presupuesto se desarrolla en un contexto de fuerte tensión. Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como educación, ciencia y defensa, lo que despertó críticas de distintos bloques opositores y de legisladores provinciales.

El incidente del vaso de agua se sumó así a una jornada marcada por cruces verbales, reclamos reglamentarios y momentos de alto voltaje político, que incluyeron más temprano un fuerte enfrentamiento entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala, con insultos incluidos en pleno recinto.

