El economista, Luis Palma Cané, habló con Canal E y analizó el escenario macroeconómico argentino, el comportamiento del dólar, las reservas del Banco Central y el riesgo país. También advirtió sobre la volatilidad del mercado y sostuvo que el cumplimiento de las políticas actuales será clave para sostener la estabilidad financiera.

“Hay mucha volatilidad en las proyecciones”, afirmó Luis Palma Cané. En ese sentido, explicó que sus cálculos parten del supuesto de continuidad del rumbo económico: “Lo que tenemos nosotros difiere obviamente respecto al presupuesto y se acerca bastante a la recopilación que muy bien hace Latin Focus”.

El verdadero número de la inflación para 2026

Sobre la inflación, diferenció las previsiones oficiales: “Yo creo que el tema de la inflación, todos estos números están sobre la base de que se siguen las políticas actuales y se van encarando las reformas estructurales”. Bajo ese escenario, anticipó que, “para nosotros la inflación va a ser mayor al 10% del presupuesto”, y precisó: “Yo diría que debería andar entre el 20% y el 30%”.

En cuanto al dólar, Cané advirtió sobre la disparidad de proyecciones. “El presupuesto marca un nivel para diciembre del año que viene menor a la actual, 1.425 contra 1.450”, señaló, aunque aclaró que los relevamientos privados muestran otra tendencia: “La mediana está muy corregida y en consecuencia hay proyecciones de 1.700 a 2.100 aproximadamente”.

Las estimaciones del dólar para fines de 2026

Según desarrolló, el tipo de cambio dependerá del manejo de las reservas: “Nosotros creemos que vamos a estar en función de cómo se manejen las reservas y el tipo de cambio”. Sobre la misma línea, planteó: “Yo creo que podemos pensar en un dólar para fin del año que viene entre 1.700 y 2.000 aproximadamente”.

Sobre el riesgo país, el entrevistado explicó que la clave estará en el frente externo: “Desde nuestro punto de vista, el punto clave para el riesgo país va a pasar por todos estos números”. Sin embargo, agregó que, “también es muy importante el tema de las reservas y la posibilidad de tomar deuda en los mercados externos”.

A su vez, sostuvo que la reducción del riesgo país dependerá de resolver de manera definitiva el problema de las reservas: “Va a bajar en la medida que solucionemos de una vez por todas el tema de las reservas, si vamos a comprar emitiendo o no emitiendo”.