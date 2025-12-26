El periodista, Alejandro Gomel, conversó con Canal E y se refirió a que el Gobierno enfrenta una jornada decisiva en el Congreso con el tratamiento del presupuesto 2026, considerado por la Casa Rosada como el principal objetivo político de fin de año.

“El gran tema de fin de año para el Gobierno es el presupuesto 2026 y toda la expectativa puesta en lo que va a pasar después del mediodía en el Congreso Nacional, más exactamente en el Senado donde el Gobierno quiere redondear un fin de año perfecto”, afirmó Alejandro Gomel.

Todavía hay artículos del presupuesto que están en duda

Según explicó, el oficialismo confía en la aprobación general del proyecto, aunque persisten dudas sobre la votación artículo por artículo. “Hay dudas acerca de qué va a pasar en el Congreso sobre todo en las votaciones en particular, de artículo por artículo, más allá de una votación en general que en el Gobierno sí están confiados en que tener bastantes votos para aprobarlo”, señaló.

Gomel recordó que el Presupuesto llega al Senado tras una aprobación incompleta en la Cámara baja. “En la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto, pero no logra uno de los objetivos del Gobierno que era que se aprueben los artículos donde estaba la derogación de las leyes de presupuesto universitario y también de la emergencia en discapacidad”, describió.

Las 2 leyes que el Gobierno no pudo derogar

Sobre ese punto, detalló: “Ahí hubo una mini crisis para saber cómo seguir a partir de esto, y la decisión fue dejar de lado esas dos leyes que no puede el Gobierno darle de baja”. Y agregó: “Lo intentó por todas las formas, intentó con el veto presidencial y el Congreso insistió”.

En la Cámara alta, el oficialismo enfrenta un nuevo desafío. “Hay un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación manteniendo el mismo presupuesto sin tocarle nada al presupuesto que vino de la Cámara de Diputados”, explicó el entrevistado.

Sin embargo, advirtió que existen artículos en riesgo: “Empezaron a estar subidos algunos temas importantes, especialmente que tiene que ver con la educación y ahí es donde hay algunos artículos que están en duda”.