Con la caída del Riesgo País, las energéticas mejoran su financiamiento y aumentan su productividad

Según un informe de la consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, la caída del riesgo país abrió una ventana clave de financiamiento tras las elecciones de medio término, impulsando una fuerte ola de emisiones de obligaciones negociables.

En este sentido las empresas, en especial del sector energético, aceleraron colocaciones tanto en el mercado local como en el internacional para aprovechar un escenario de tasas de interés más bajas y mejores condiciones financieras.

Auge de emisiones y liderazgo del sector energético

El reporte destaca que solo en noviembre se emitieron USD 3.500 millones, un salto significativo frente a los USD 200 millones de septiembre y los USD 800 millones de octubre. Más del 90% de ese monto correspondió a compañías energéticas, que lideraron claramente el acceso al crédito.

Entre las principales operaciones se encuentran emisiones de Tecpetrol, YPF, Pluspetrol, Pampa Energía, TGS y Genneia, mientras que Vista completó el ciclo a comienzos de diciembre con una colocación adicional.

En conjunto, las empresas lograron financiarse a una tasa promedio del 8,2% y con un plazo medio de 7,5 años, condiciones sensiblemente más favorables que las observadas en meses previos. Este contexto refleja una mejora en la percepción de riesgo y una mayor confianza de los mercados en el sector energético argentino.

Emisión de Bonos.

Producción en niveles récord y mapa energético

El informe de Empiria subraya que la producción de petróleo alcanzó niveles récord, con casi 850.000 barriles diarios en octubre y un crecimiento acumulado interanual del 22,8%. El principal motor fue el segmento no convencional, que avanzó más del 34%, mientras que la producción convencional también mostró una suba moderada.

En gas natural, la producción promedió 123 millones de metros cúbicos diarios, con una baja interanual explicada por factores estacionales tras el invierno. YPF mantiene el liderazgo tanto en petróleo como en gas, en un mercado cada vez más concentrado en crudo. A nivel regional, Neuquén reafirma su rol central gracias a Vaca Muerta, mientras que Salta y Río Negro crecen y Tierra del Fuego muestra retrocesos por la declinación de yacimientos convencionales.

Producción de gas y petróleo.

Nuevo esquema de subsidios y atraso impositivo

El estudio de la consultora dirigida por Hernán Lacunza también analiza el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados (SEF), que comenzará a regir en 2026 y reemplazará programas vigentes. El sistema simplifica categorías, focaliza la ayuda en hogares de menores ingresos y busca mayor previsibilidad mediante la anualización del precio del gas. Además, prevé bonificaciones acotadas a consumos base y la posibilidad de ayudas transitorias para facilitar la transición.

Por último, Empiria advierte sobre el atraso del impuesto a los combustibles, que se profundizó tras nuevas postergaciones. Aunque el rezago acumulado es significativo, el informe señala que un escenario de precios internacionales del crudo más bajos podría permitir una recomposición gradual del impuesto sin trasladar plenamente el ajuste a los precios en surtidor, concentrando el impacto en un contexto macroeconómico más favorable.