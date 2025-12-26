Boom de pagos con PIX entre los turistas argentinos en Brasil

El editor de Economía de Infobae, Fernando Meañoz, explicó en Canal E por qué PIX se transformó en la herramienta de pago más conveniente para los argentinos que viajan a Brasil, especialmente durante la temporada de verano.

“Se esperan algo así como 3 millones de argentinos que crucen a Brasil a pasar las vacaciones en este verano, claramente PIX está sobresaliendo como el medio de pago más conveniente”, afirmó Fernando Meaños.

PIX es una función presente en las billeteras virtuales y no una aplicación como tal

Uno de los principales atractivos del sistema es su facilidad de uso. A diferencia de lo que muchos creen, no es necesario descargar una aplicación específica. “No hay una aplicación de PIX, hay un montón de aplicaciones pero que son las que tienen uso más cotidiano en la Argentina que ya tienen incorporado PIX”, aclaró.

Según Meaños, “prácticamente el resto de las billeteras de las más conocidas van a poder servir para pagar con PIX en Brasil”.

Cómo funciona PIX

Con respecto al mecanismo, dijo que el usuario paga en pesos y la conversión se realiza automáticamente. “Si vos tenés pesos cargados en tu billetera, con esos mismos pesos vas a poder pagar con PIX”, explicó. Y agregó: “La conversión se hace automáticamente sin que vos tengas que hacer ningún otro trámite”.

Uno de los puntos clave es que PIX evita el recargo del 30% que aún rige para los pagos con tarjeta en el exterior. “Como es una transferencia y no es una operación con tarjeta, al ser una transferencia directamente se quita los pesos de la cuenta y se transforma en reales y no hay ningún recargo impositivo de ninguna clase”, subrayó el entrevistado.

Además, el nivel de aceptación del sistema en Brasil es prácticamente total. “Con PIX en Brasil se puede pagar desde el alojamiento en un hotel cinco estrellas hasta comprar una cerveza o una gaseosa en la playa a un vendedor ambulante”, detalló. Sobre la misma línea, remarcó: “Es prácticamente imposible que alguien diga, yo no acepto PIX”.