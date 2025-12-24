El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con referentes pastorales de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). A través de sus canales oficiales, el Gobierno informó que durante la actividad se registró un “emotivo momento”.

La reunión tuvo lugar este martes en el Salón Héroes de Malvinas y se realizó en la previa de las celebraciones de Navidad. Participaron autoridades centrales de ACIERA y miembros del equipo de gobierno que integra el espacio libertario.

"Gracias, estoy profundamente agradecido. Valoro enormemente que estén acá, en este momento. Y desearles, de todo corazón, felices fiestas. Que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo nos acompañen", expresó el jefe de Estado durante el encuentro.

Como parte de la jornada, se desarrolló un momento musical a cargo de un coro, que interpretó canciones de contenido religioso. De esa instancia participaron funcionarios del oficialismo presentes en la actividad.

A lo largo de 2025, Javier Milei desarrolló una agenda que incluyó distintas actividades junto a referentes de la Iglesia Evangélica, entre ellas visitas a templos y reuniones de carácter institucional.

Un coro cantó canciones religiosas durante el evento del Gobierno nacional y ACIERA

El Presidente sostiene una relación pública vinculada al judaísmo y también mantuvo encuentros con sectores evangélicos en distintos puntos del país. En ese marco, relevamientos de opinión difundidos durante el año registraron niveles elevados de acompañamiento del electorado evangélico hacia la actual administración.

Tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica

El vínculo entre el Gobierno nacional y la Iglesia Católica mostró cambios desde la asunción de Javier Milei. Por segundo año consecutivo, los obispos no realizaron el saludo personal habitual al Presidente con motivo de las fiestas.

La determinación se adoptó luego de que no se obtuviera respuesta a una solicitud de audiencia presentada en 2024 por la Conferencia Episcopal Argentina, por lo que se resolvió enviar una comunicación formal.

En ámbitos vinculados a la Iglesia se mencionó la falta de respuesta oficial, en un contexto en el que el Presidente mantuvo reuniones con referentes evangélicos y autoridades del judaísmo.

Un antecedente se produjo a comienzos de noviembre, cuando Milei participó de una oración en la Casa de Gobierno junto a dirigentes evangélicos por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, antes de un viaje a Estados Unidos.

La relación entre Milei y la Iglesia Católica había registrado episodios de tensión desde el inicio de su trayectoria presidencial, cuando el mandatario calificó al papa Francisco como “el representante del Maligno en la Tierra”, situación que derivó en una misa de desagravio impulsada por sacerdotes de barrios populares.

Con posterioridad, el Presidente pidió disculpas, mantuvo un encuentro con Jorge Bergoglio y realizó una audiencia en el Vaticano. Tiempo después, el entonces Pontífice cuestionó el accionar policial durante una manifestación de jubilados en la que se utilizó gas pimienta.

A este contexto se sumaron declaraciones de obispos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien se refirió a la asistencia financiera de Estados Unidos al Gobierno argentino: “¿Qué se está dando a cambio? ¿Cuál es la letra chica? Porque, evidentemente, cuando la limosna es grande… Uno puede pensar que hay también demasiados requerimientos, habrá que ver…”.

También se expresaron objeciones desde sectores eclesiásticos por la decisión oficial de no incrementar partidas destinadas al sistema de salud y a la atención de personas con discapacidad. Asimismo, se mencionaron observaciones sobre el estilo de confrontación del Presidente, que fue moderado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, en un escenario marcado por encuestas de opinión y planteos vinculados a la necesidad de consensos legislativos.

Desde ámbitos relacionados con la Iglesia se indicó que un vínculo distante con el Gobierno podría incidir en la eventual visita del papa León XIV a la Argentina. El Pontífice manifestó en distintas oportunidades su intención de viajar al país, en reemplazo de la visita que no pudo concretar Francisco. El itinerario incluiría Uruguay y posiblemente Perú, y se evalúa el segundo semestre del próximo año como una de las fechas posibles.

En ese marco, se mencionó el interrogante sobre el interés del Presidente respecto de dicha visita. León XIV mantiene posiciones sociales en línea con las de su antecesor, con referencias a la Doctrina Social de la Iglesia y posturas sobre migración, que derivaron en diferencias con el presidente estadounidense Donald Trump por su política de deportaciones.

Durante ese mismo período, Milei recibió al pastor estadounidense Franklin Graham, hijo de Billy Graham, quien encabezó dos encuentros en el estadio de Vélez. Además, mantuvo una audiencia con el Gran Rabino Sefardí de Israel, David Yosef, quien asistió acompañado por el rabino Isaac Sacca y el embajador de Israel, Eyal Sela.

Cartas entre el Gobierno y la Iglesia por Navidad

Con el propósito de reducir tensiones, la Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno nacional intercambiaron mensajes institucionales con motivo de la Navidad. En esos textos se incluyeron referencias a la convivencia social y a la atención de sectores vulnerables, como jubilados y personas en situación de pobreza.

Carta de la Conferencia Episcopal Argentina a Javier Milei

La respuesta oficial llevó la firma del presidente Javier Milei y fue emitida en contestación al saludo navideño que la Iglesia Católica remite cada año.

En su mensaje, el mandatario destacó el planteo vinculado al diálogo institucional: "Valoro el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común. Seguimos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", señaló.

Respuesta de Javier Milei a la Conferencia Episcopal Argentina

El Presidente mencionó la disposición de la Iglesia a colaborar en iniciativas orientadas al bienestar social y reafirmó su decisión de sostener un vínculo respetuoso con las instituciones, en el marco del Estado de Derecho.

Por último, Milei hizo llegar sus saludos a las autoridades y miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, deseándoles “una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo”, y reiteró su consideración institucional.

