Casa Rosada: fuerte movimiento político y expectativa por el decreto de sesiones extraordinarias

En una jornada cargada de definiciones, el periodista Alejandro Gomel, acreditado en Casa Rosada, describió un viernes de alto voltaje político. Según informó, el Gobierno aguarda que el presidente Javier Milei firme el decreto para convocar a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre, momento en el que comenzará a trabajar el nuevo Congreso.

La Casa Rosada busca dar un primer golpe de efecto con una Cámara de Diputados renovada, donde La Libertad Avanza será primera minoría, con 95 legisladores propios. Dentro del paquete de iniciativas, el Ejecutivo quiere avanzar rápido en:

el Presupuesto 2026

la reforma laboral

la agenda de “reformas de segunda generación” que el Gobierno plantea como central para el próximo año

El clima interno, describió Gomel, muestra movimiento constante, reuniones y un fuerte operativo político para asegurar apoyos.

Gobernadores en Casa Rosada: el caso de La Pampa

En paralelo, continuaron las negociaciones entre el ministro del Interior, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y distintos mandatarios provinciales. Uno de los encuentros más relevantes fue con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien aceptó el diálogo pero llevó un reclamo firme: la deuda de 400.000 millones de pesos que la Nación mantiene con la provincia.

Según relató Gomel, Ziliotto fue contundente: La Pampa no apoyará el Presupuesto 2026 en su versión actual, ya que “no contempla las necesidades ni de la provincia ni del conjunto del interior”.

El Gobierno apunta a reunirse con 20 de los 24 distritos, además de la Ciudad de Buenos Aires. Quedarían afuera —indicó el periodista— gobernadores como Axel Kicillof y Gildo Insfrán, entre otros.

Un protagonista recurrente: la presencia del embajador de Estados Unidos

Otro dato llamativo del día, subrayado por Gomel, fue la presencia constante del embajador estadounidense Marc Stanley en la Casa Rosada. Según el periodista, el diplomático visitó la sede del Gobierno varias veces en pocos días: primero para reunirse con Santilli, luego para participar de la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, y ahora nuevamente para mantener un encuentro con Manuel Adorni.

“Incluso algunos en broma dicen que ya tiene despacho propio”, comentó Gomel al destacar la frecuencia de sus visitas, en un contexto de fuerte alineamiento internacional del Gobierno.

Lo que viene: definiciones inminentes

El cierre de Gomel dejó en claro que el oficialismo quiere acelerar tiempos. La firma del decreto de extraordinarias podría concretarse en horas, habilitando un diciembre legislativo decisivo para la gestión Milei.