Flavio Buccino analizó el borrador de la nueva ley educativa y advirtió riesgos en la “retirada del Estado”

Flavio Buccino, integrante de Argentinos por la Educación, analizó la filtración del borrador preliminar de un proyecto de ley que, según explicó, podría modificar las bases del sistema educativo argentino tal como se conoce desde fines del siglo XIX.

El especialista aclaró que su mirada es personal, dado que la organización no fija posiciones políticas, pero sostuvo que el texto evidencia “un cambio filosófico” respecto del rol del Estado:

“Pasaríamos de un Estado que oferta educación, define contenidos, construye escuelas y paga salarios, a un Estado subsidiario que solo garantiza recursos mediante mecanismos como vouchers o validaciones”.

A su juicio, esto implicaría la creación de un “submercado educativo”, donde la sociedad se organiza libremente para generar la oferta y el Estado financia según demanda. “Es el abandono de la tradición que viene desde Sarmiento en adelante”, señaló.

El Gobierno y la dimensión ideológica del modelo

Consultado sobre la impronta de la actual gestión, Buccino afirmó que la orientación es coherente con lo planteado por el Gobierno de Javier Milei desde la campaña.

“Sin dudas es ideológico. El Gobierno cree en un modelo de sociedad donde la educación se organiza sin intervención estatal directa”, sostuvo.

Explicó que esa perspectiva parte de la premisa de que la libertad de elección genera mejores resultados, pero advirtió que la evidencia empírica no valida ese enfoque. “Hay experiencias que mostraron límites claros. Chile organizó su sistema en esta lógica en los años 90 y en 2007 tuvo que revertirlo”, recordó.

Igualdad, financiamiento y los riesgos de trasladar todo al mercado

Para Buccino, el problema central no es solo presupuestario, sino estructural. Señaló que la ausencia del Estado como organizador puede generar fuertes brechas, dado que la educación reproduciría desigualdades sociales preexistentes.

“Cuando el Estado abandona la función de ordenar el sistema, lo que aparece es un reflejo de la desigualdad. No es el ideal que históricamente tuvo la Argentina”, indicó.

También subrayó que el sistema actual puede requerir mejoras, pero que una sustitución total de su arquitectura podría afectar la igualdad de oportunidades, especialmente en zonas vulnerables donde la oferta privada es insuficiente o inexistente.

Qué puede venir: debate político y definiciones

De cara al futuro, Buccino afirmó que el debate será inevitable y que el Congreso tendrá un rol central si el proyecto finalmente se presenta. Destacó que el Gobierno sostiene que primero debe ordenar cuentas y luego expandir presupuestos, pero insistió en que la discusión de fondo es filosófica y no meramente económica.

“Es un error pensar que el mercado por sí solo resolverá la organización educativa. La evidencia no acompaña esa visión”, concluyó.