Aldo Abram: “Argentina va a tener capacidad creciente a lo largo del 2026 de refinanciar su deuda”

Con el fin de analizar que Argentina vuelve a los mercados internacionales de deuda después de años sin acceso, además de la decisión del ministerio de Economía de emitir un bono a noviembre de 2029, este medio se comunicó con el economista, Aldo Abram.

“Creo que por ahí nos vamos a llevar una sorpresa”, anticipó Aldo Abram al evaluar el contexto global y la reacción inicial del mercado. También recordó que, “Santa Fe ha logrado colocar un bono a una tasa de algo más de 8%, lo cual ya es una buena noticia”, lo que habilita expectativas positivas para la colocación nacional.

Se estima un refinanciamiento de la deuda para 2026

Según desarrolló, es esperable que este bono se emita “a una tasa que sea inferior a la que hoy están pagando nuestros papeles equivalentes en el exterior”. Además, resaltó que esto sería una señal de que “la Argentina va a tener capacidad creciente a lo largo del 2026 de refinanciar su deuda en divisas en el exterior”.

Abram explicó que hasta ahora, el país podía pagar y refinanciar vencimientos, pero lo hacía con una estrategia costosa: “Lo estaba haciendo comprando con pesos que tomaba o tenía de superávit fiscal en el mercado doméstico, comprando los dólares y pagando esa deuda, lo cual implica desfinanciar la economía doméstica”. El cambio sería profundo: “Deja el financiamiento disponible para nuestro sector privado y le da mucha más capacidad de crecimiento productivo”.

La agenda parlamentaria influye sobre el futuro económico

“Claramente lo que haya que modificar por ley habrá que modificarlo y eso lo decidirá el Congreso”, afirmó respecto a la ley Guzmán, que hoy impide emitir deuda con legislación extranjera. Sin embargo, subrayó que lo decisivo será el clima político: “No solamente va a ser un buen test lo que pase con la colocación de este bono, sino también lo que pase en el Congreso con la aprobación del presupuesto 2026”.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó: “En la medida que se logre consenso para mantener el equilibrio fiscal y avanzar en reformas estructurales importantes, como la laboral y la tributaria, podríamos estar incluso por debajo de esos 500 puntos, incluso de los 400 puntos”.

Otro punto crítico es el nivel de reservas, que según la metodología del FMI se ubican en -16.000 millones de dólares. En este sentido, explicó por qué hasta ahora ese objetivo no fue prioridad: “Para el Gobierno hasta ahora no ha sido una meta el cumplir esto de las reservas con el FMI y tampoco ha sido una prioridad del fondo”.