Cachanosky sobre el acceso a los mercados de deuda: “Esperemos que no se endeuden para pagar gastos”

El economista, Roberto Cachanosky, dialogó con Canal E y se refirió al escenario de que Argentina regrese a los mercados internacionales de deuda y marcó los riesgos que enfrenta el Gobierno, especialmente en relación a las reservas del Banco Central, hoy en niveles negativos.

“A mí me preocupa que se pueda endeudar, porque a ver, sería bueno si es sólo para hacer el rollover, esperemos que no se endeuden para pagar gastos, porque eso es la historia de la Argentina”, planteó Roberto Cachanosky.

Cuál es la manera correcta de endeudarse

Sobre la misma línea, habló del límite de sostenibilidad: “De manera que si es para hacer el rollover sólo de la deuda y los intereses los pagan con su penal fiscal, ok, marcan uno. Ahora tenemos que ver cuál es la tasa de interés que van a pagar, no sabemos”.

Cachanosky insistió en diferenciar el uso virtuoso del endeudamiento del riesgoso: “Que Argentina vuelva al mercado de capitales, es una buena noticia en términos de que pueda ser el rollover de la deuda, es una mala noticia si la usa para endeudarse para pagar gastos”.

Con respecto al objetivo oficial del bono, sostuvo: “Es para pagar el capital, supongo, porque los intereses deberían pagarlo con su déficit fiscal, que no lo tiene, pero no importa”.

El entrevistado describió el punto más delicado del panorama externo: “Las reservas netas negativas, que hoy estaban en menos de 17.000. Y lo que te dice el Fondo era que tenías que estar en 3.000 en negativo”.

Se complica la situación del Banco Central

En este sentido, comentó cuál sería el desafío central: “Ahí el tema es cómo hace el Banco Central para poder mejorar su posición en las reservas, si no lo capitaliza nadie, que no sé quién lo puede capitalizar porque no tienen con qué capitalizar el tesoro”.