Luis Caputo confirmó la vuelta al mercado de deuda: “Es una señal muy positiva que está repercutiendo en las cotizaciones de los bonos”

El economista, Matías Tamburini, en comunicación con Canal E, analizó el anuncio de Luis Caputo sobre el regreso a los mercados internacionales de deuda y la caída del riesgo país en niveles no vistos en años.

“Me parece que es una señal muy positiva que ya está repercutiendo en las cotizaciones de los bonos en el mercado en New York”, afirmó Matías Tamburini. También destacó que los bonos “creen más o menos 75 centavos arriba a lo largo de toda la curva”, lo que muestra que “la salida a los mercados” está siendo leída de forma favorable por los inversores.

Los inversores ven con buenos ojos el anuncio de Luis Caputo

Asimismo, subrayó que Argentina llevaba ocho años sin poder emitir deuda en dólares para inversores externos: “Es una noticia realmente muy buena”. Y sostuvo que el movimiento podría empujar una compresión adicional del riesgo país: “Creo que hoy el riesgo país puede perforar los 600 puntos”.

Respecto del monto a colocar y la tasa esperada, Tamburini planteó: “Yo apunto a esas tasas, va a ser una tasa realmente por debajo de los rendimientos actuales”. Además, consideró que no tiene sentido que Argentina emita a dos dígitos cuando el país muestra señales de convergencia hacia la región.

La situación del tipo de cambio

El bono, que paga un cupón del 6,5%, también ofrece un incentivo extra para inversores del exterior por la brecha entre MEP y CCL. “Esa brecha debería converger y esa brecha se la ganaría el inversor”, afirmó, aunque aclaró que aún no están definidos los detalles operativos para los extranjeros.

En cuanto a los montos, el entrevistado comentó: “Estimo que por ahí entre 2.000 y 4.000 millones deberían recibir de ofertas”. A su vez, señaló que el Gobierno deberá decidir “qué tasa deciden cortar y qué monto deciden tomar”.

El Gobierno enfrenta pagos importantes en enero con 2.600 millones de dólares de capital y 1.700 millones de intereses. Según desarrolló: “Yo creo que sí, yo creo que van a asegurarse ya tener gran parte de los vencimientos de enero cubiertos”.