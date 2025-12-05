Tagle analizó el rumbo económico y defendió la apertura comercial: “Argentina puede entrar en un círculo virtuoso”

El empresario y dirigente cordobés Manuel Tagle afirmó que la Argentina atraviesa una etapa “inédita” marcada por un giro decisivo hacia políticas de estabilidad y apertura. En diálogo con Canal E, el referente del sector automotriz sostuvo que el país “perdió 100 años” por haberse alejado del liberalismo y que recién ahora vuelve a transitar un camino de equilibrio fiscal.

Tagle destacó especialmente el primer año del Gobierno de Javier Milei, al que calificó como un punto de inflexión: “Restablecer los equilibrios fiscales en tan poco tiempo tiene un valor enorme. El Presidente hizo lo que otros no se animaron, aun con pragmatismo”.

Además, recordó que la incertidumbre financiera previa a las elecciones bonaerenses se revirtió tras el respaldo explícito de Estados Unidos y el alineamiento ideológico entre Milei y Donald Trump, lo que, según él, devolvió confianza a los mercados.

Reformas, expectativas y la reacción del sector automotriz

Consultado por el impacto de las transformaciones económicas, Tagle consideró que las reformas estructurales, aunque complejas, tienen capacidad de generar condiciones más competitivas:

mayor previsibilidad para las inversiones

recomposición de la competitividad industrial

posibilidad de exportar desde plantas más especializadas

reducción futura de impuestos nacionales, provinciales y municipales

En el caso del sector automotriz, sostuvo que no hay una “importación indiscriminada”, sino un esquema gradualista. Como ejemplo mencionó la autorización de 50.000 vehículos importados, equivalente a menos del 10% del mercado anual argentino. Según dijo, esa apertura ordenada obligará a modernizar las plantas y permitirá producir modelos más competitivos.

Desempleo, informalidad y la reforma laboral

Sobre la pérdida de empleo, Tagle señaló que su impacto debe dimensionarse en el marco de una fuerza laboral de 18 millones de personas entre formales e informales. A su juicio, la alta informalidad es consecuencia del sistema laboral vigente y requiere transformaciones profundas.

Consideró que el proceso estabilizador puede impulsar un nuevo ciclo económico: “Con estabilidad monetaria vuelve el crédito. Primero indexado, después a tasa fija. Y el crédito dinamiza la actividad como ninguna otra herramienta”.

También remarcó que la estabilidad es una condición indispensable para la justicia social, ya que permite que los sectores de menores ingresos accedan a bienes y herramientas que hoy no pueden comprar por falta de financiamiento.

Un escenario de oportunidad para el país

El presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba afirmó que la economía argentina podría ingresar a un período de fuerte crecimiento si se consolidan tres pilares: apoyo internacional, respaldo social y continuidad de la estabilidad monetaria.

“El mercado definirá quiénes subsisten y quiénes no. No podemos volver al modelo de subsidios para sostener fábricas inviables. Pero si seguimos así, Argentina puede tener un segundo milagro económico”, aseguró.

Tagle cerró destacando que los procesos de apertura generan tensiones y que algunas empresas pueden cerrar, pero sostuvo que los beneficios para los consumidores y la mayor competencia terminan ampliando bienestar y empleo en el mediano plazo.