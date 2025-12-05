Paro de colectivos: qué líneas no prestan servicio este viernes

Este viernes varias líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejaron de circular debido a una suspensión de tareas que afectó a miles de pasajeros. La decisión responde a que varias operadoras no abonaron el 50% pendiente de los salarios correspondientes al mes de noviembre.

La situación se agravó luego de que el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) difundiera este jueves por la noche un comunicado en el que confirmó que, ante la falta de pago total de los sueldos, avanzaría con una retención de tareas en todas aquellas empresas que no regularizaran la situación. La medida comenzó a aplicarse a partir de las 00.00 de este viernes y continuaría hasta que los conductores reciban la totalidad de sus haberes.

Comunicado de la UTA anunciando un paro para el 5 de diciembre por falta de pago a los choferes

En la nota firmada por el secretario general, Roberto Fernández, se detalló que, “al no verificarse el pago del salario”, se activaría la suspensión de actividades en las compañías que mantuvieran deudas, y que la medida se prolongaría “hasta que el sueldo esté completamente acreditado”.

El gremio sostuvo que el salario “es el resultado del trabajo diario y representa el sostén económico directo de cada familia”, por lo que reclamó el depósito inmediato. Además, advirtió que los choferes “no pueden seguir prestando servicio si no se cumple con este derecho básico”.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández

La UTA pidió la intervención del Gobierno

El sindicato también pidió la intervención del Gobierno para evitar que el conflicto escale. En el comunicado expresó que era necesario aplicar “todas las herramientas legales y administrativas disponibles” para impedir que la situación derive en mayores tensiones que afecten tanto al sector como a la ciudadanía.

La suspensión parcial del servicio impacta de manera diferente según la jurisdicción y las empresas que aún no abonaron los salarios, y alcanzan tanto a flotas urbanas y suburbanas del país.

Al mismo tiempo, este lunes se aplicó un nuevo incremento tarifario. El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a valer $593,52, mientras que en el conurbano quedó fijado en $658. Esto genera un esquema de tres valores distintos en el AMBA, ya que las líneas de jurisdicción nacional ajustaron sus tarifas a mediados de noviembre y el mínimo allí es de $494,83.

Paro de colectivos: qué líneas no prestan servicio

Entre las líneas que están de paro se encuentran: 22, 28, 44, 101, 153, 159, 172, 174, 219, 242, 253, 298, 300, 317, 321, 324, 372, 383, 583, 584, 603, 619 y 624.

Las líneas de Florencio Varela —500, 501, 502, 504, 506, 507 y 508— también permanecen sin actividad por la misma situación salarial.

En contraste, la empresa El Nuevo Halcón informó que sus servicios funcionan con normalidad, ya que los trabajadores percibieron el total de sus haberes. Lo mismo ocurre con la línea 60, perteneciente a la empresa DOTA.

