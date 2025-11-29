El transporte público tendrá un aumento del 4,3% desde este lunes 2 de diciembre, tras algunos meses en los que se aplicaba un ajuste del 2% mensual más inflación. En la provincia de Buenos Aires, además, se sumará una suba adicional del 10% prevista también para este último mes del año.

De acuerdo a las autoridades porteñas, los incrementos programados tienen el fin de “recomponer el atraso de la tarifa” sabiendo que, en el caso de los colectivos, cubre el 70% de los subsidios. Mientras que, en el subte, el índice, siempre según cifras oficiales, crece al 76,3%.

Cómo queda el transporte público

El boleto mínimo de colectivo en la Ciudad costará $593,52, al mismo tiempo que en el Gran Buenos Aires el precio será de $658. El contexto económico hace que existan tres tarifas diferentes entre los colectivos del AMBA, dado que la jurisdicción nacional aumentó a mediados de noviembre y el mínimo cuesta $494,83.

En la Ciudad, incrementará también sus tarfas el subte, que se va a $1.206 por viaje. En tanto, los peajes de las autopistas porteñas en hora pico para autos saldrán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Illia.

En las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el mínimo será de $593,52 para trayectos de 0 a 3 kilómetros. Después, entre 3 y 6 km, el precio será de $659,50. Los viajes entre 6 y 12 km tendrán un costo de $710,31, mientras que los recorridos más largos, de 12 a 27 km, saldrán $761,15.

El precio del viaje en subte se va a $1.206. Desde diciembre, al menos un molinete por estación acepta tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE, y se fueron incorporando los pagos sin contacto. De acuerdo con datos de Emova, estos pagos ya representan el 30% de las transacciones.

En hora pico, los peajes saldrán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia. Por ley, el total de la recaudación de peajes se destina en un 10% a subsidiar la tarifa del subte. El 55% se destina obligatoriamente a obras viales y el 5% a la ampliación de la red subterránea.

Renovación del transporte público

Por su parte, el Ejecutivo porteño señaló que hay un plan de modernización en las más de 1.600 unidades, que incluye la incorporación de validadores multipaso, la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

La Ciudad también impulsa la modernización de la flota y la transición hacia energías limpias, mediante incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos.

En esa línea, una resolución del Boletín Oficial establece que, a partir de enero de 2027, será obligatorio sumar unidades de energías limpias cada vez que se dé de baja un vehículo gasolero. Según proyecciones oficiales, para 2026 al menos el 15% de la flota estará integrada por colectivos eléctricos o a gas, y en 2027 ese porcentaje ascenderá al 30%.

MC/HB