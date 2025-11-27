Aumentos en la carne para diciembre: por qué subirá y cuándo conviene comprar

En diálogo con Canal E, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina, analizó los factores que impulsarán el precio de la carne en diciembre y si conviene anticipar las compras.

Factores climáticos, menor oferta y más dinero en la calle

Schiaritti anticipó que la suba en el precio de la carne “se va a producir en los próximos días” debido a motivos productivos y estacionales. Explicó que "los animales de consumo ya se están terminando, están vaciándose los corrales", tras un período afectado por sequía, inundaciones y exceso de agua. Esta menor oferta coincide con un clásico elemento de diciembre: el aguinaldo.

Según el referente del sector, "hay más dinero en el bolsillo de la gente y la gente está contenta, no sé por qué, pero está contenta", lo que impulsa un mayor consumo. De hecho, el consumo mensual creció 5% y alcanzó los 49,1 kilos per cápita anuales.

Aunque el valor de la carne subió 21% en el mercado mayorista, en carnicerías el incremento fue menor, apenas 7%. Para Schiariti, "la cadena absorbió gran parte del aumento de precios", conteniendo la suba final al consumidor.

¿Conviene comprar antes de las fiestas?

Consultado sobre si es conveniente anticipar las compras, el especialista fue claro: sí, para quienes puedan hacerlo. Subrayó que cortes como matambre, pechito o cuadrada estarán más accesibles en la última semana de noviembre. “Seguramente lo va a comprar más barato ahora que en la segunda o tercera semana de diciembre”, afirmó, al proyectar un incremento cercano al 10% en la carne durante la primera mitad del mes. Eso sí: aconsejó prever el almacenamiento correcto, porque “hace falta el frío” para conservar los cortes navideños.

Respecto al abastecimiento, llevó tranquilidad y señaló que “siempre hay carne para todos”, dado que el consumo interno se basa en el novillito de 350 a 380 kilos. Lo que sí podría variar es el precio en caso de una demanda inusualmente fuerte.

Exportaciones en alza y equilibrio interno

Schiariti desmintió la idea de que los productores prioricen la exportación: “Los productores no exportan, la exportación la hace la industria”, aclaró. Destacó que Estados Unidos y la Unión Europea incrementaron sus cuotas por problemas productivos propios, lo que permitirá a Argentina y Brasil aumentar sus exportaciones entre 25% y 30%.

Consideró esto una buena noticia ya que los cortes exportables son específicos y el resto queda en el país: “Va a haber mayor cantidad de esos cortes que no se exportan para el mercado interno”, lo que contribuirá a mantener precios más estables.

