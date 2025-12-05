Cierre total en la autopista Dellepiane este fin de semana largo: cuáles son los desvíos

Entre este viernes a las 22 y el martes a las 5, la autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada en ambos sentidos debido a una serie de obras clave en su rediseño integral. El corte afectará el tramo entre General Paz y Escalada, y tendrá un fuerte impacto en quienes viajan hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, en quienes se dirigen hacia los barrios de la zona de Canning y en las más de 200 mil personas que utilizan esta vía cada día.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que el cierre es indispensable para avanzar con la demolición de dos puentes: el peatonal de Piedra Buena y el vehicular de Río Negro. En las últimas semanas ya se habían registrado interrupciones nocturnas para montar las vigas del nuevo puente peatonal, que reemplazará al existente.

Las autoridades porteñas detallaron que estas demoliciones forman parte del proyecto de renovación integral que transformará la autopista. El nuevo puente peatonal será más largo para permitir el paso de la futura colectora, mientras que el puente de Río Negro será reemplazado por una estructura acorde a la normativa para tránsito pesado, que exige una altura libre mínima de 5,10 metros. Esa conexión vehicular permanecerá cerrada hasta abril de 2026, con alternativa por la calle Murguiondo.

Los trabajos, a cargo de AUSA, incluyen además la construcción de colectoras, actualmente interrumpidas a 600 metros de General Paz, un corredor exclusivo para colectivos, pasarelas elevadas para acceder a las paradas, un recambio de defensas laterales, amortiguadores de impacto y la refuncionalización de accesos y egresos. También se prevé un parque lineal de 4 kilómetros con canchas, sendas peatonales, bicisendas, postas aeróbicas y áreas recreativas.

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada para avanzar con la demolición del puente el peatonal de Piedra Buena y el vehicular de Río Negro.

En paralelo, avanza una obra hidráulica en la Cuenca Cildañez, destinada a mejorar el escurrimiento y evitar inundaciones en una zona históricamente afectada por tormentas con abundante caudal de agua.

Según las autoridades, los trabajos apuntan a mejorar la conectividad, aumentar la seguridad vial y optimizar la circulación en una de las autopistas más transitadas del sur porteño.

Cierre total en la autopista Dellepiane: estos serán los desvíos

Dado el alcance del cierre, el Gobierno porteño difundió los desvíos más convenientes para evitar congestiones. En sentido Riccheri–centro, el tránsito será desviado por avenida General Paz para luego empalmar con Perito Moreno y finalmente con la 25 de Mayo. También podrán usarse Fernández de la Cruz–Escalada y la combinación Roca–Cámpora.

Los desvíos por el corte de la Autopista Dellepiane por la Autopista General Paz y la Avenida Escalada.

Todos los cortes y desvíos de la Autopista Dellepiane.

En sentido a provincia de Buenos Aires, quienes circulen por la 25 de Mayo hacia Ezeiza o Cañuelas deberán desviarse por Perito Moreno, continuar por General Paz y luego retomar Riccheri. Para algunos usuarios seguirá siendo útil avanzar por Dellepiane hasta Escalada y descender allí antes del corte.

A estas opciones se suman avenidas estratégicas: Directorio y San Juan para ir al centro; Independencia y Alberdi hacia Provincia; y 27 de Febrero para quienes utilicen el Puente La Noria. También se podrá optar por la combinación Roca–Perito Moreno, según el destino final.

Durante los días del corte habrá personal de tránsito en toda la zona para ordenar la circulación y minimizar inconvenientes. Además, la Ciudad instalará señalización específica para guiar a los conductores hacia los desvíos obligatorios.

