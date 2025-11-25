La autopista Dellepiane permanecerá cerrada de 22 a 05 hasta el jueves 27 de noviembre

Desde hoy, martes 25, el miércoles 26 y jueves 27, desde las 22:00 hasta 05:00 se interrumpe completamente el tránsito en la autopista Dellepiane, que se encuentra ubicada entre Larrazábal y la Av. General Paz.



Las autoridades dieron a conocer cómo serán los desvíos de tránsito para evitar la zona:

Los usuarios que circulen al centro de la ciudad de Buenos Aires, tendrán la opción de desviarse por la Avenida general paz, para luego poder tomar las avenidas Directorio, San juan, Roca o 27 de febrero.

En el otro sentido, los que quieran ir a provincia, se desviarán hacia Larrazábal y podrán tomar colectora para llegar a Av. General paz, pueden optar por usar las avenidas Eva Perón y Alberdi o usar la autopista Perito Moreno para conectar con la General Paz y Ricchieri.

Tren Mitre: cortes en Colegiales por la renovación del puente Elcano y servicios limitados

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Además, en el marco de obras de renovación integral también se restringe la circulación por la autopista durante el día para ambos sentidos, entre Piedra Buena y Av. Argentina – Larrazábal. Están afectadas las banquinas y parcialmente el carril derecho.

Las obras de la ciudad transforman la autopista Dellepiane en la 1er autopista parque de la ciudad. Pretenden que con esta nueva obra se pueda renacionalizar los ingresos y egresos. También agregarán un carril especial para el Metrobus en el centro, el cual estará separado del tránsito en general por muros de hormigón, será doble mano e ira desde Piedra Buena hasta conectar con Au. 25 de mayo.

Además, se están construyendo nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci. Para darle continuidad al recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que ambos puentes se encuentran interrumpiendo la circulación a 600m de la General Paz.

Se creará el Nuevo Parque Lineal Dellepiane contará con 4 kilómetros de largo que recorrerá, de punta a punta, toda la autopista, estepodrán recorrerse en bici o a pie. Serán 260 mil metros cuadrados de espacios verdes con distintos emplazamientos de diferentes tipos de equipamiento para usos múltiples como canchas de deportes, zonas de descanso, juegos para chicos y espacios culturales.