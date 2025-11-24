Tren Mitre: cortes en Colegiales por la renovación del puente Elcano y servicios limitados

Aprovechando el fin de semana extra largo, Trenes Argentinos ejecutó una obra estructural clave en el viaducto del tren Mitre ubicado sobre la avenida Elcano, en el límite entre Colegiales y Belgrano. Los trabajos, que implicaron el reemplazo completo del puente, obligaron a cortar varias calles de la zona y a limitar el recorrido ferroviario de los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Con ocupaciones promedio que superaron el 90%, el turismo generó un impacto económico de $83.000 millones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intervención apunta a recuperar la capacidad portante de la estructura, deteriorada por años de corrosión y por reiterados impactos de camiones que afectaron la funcionalidad del puente. Según informaron desde Trenes Argentinos, la renovación permitirá restablecer los estándares óptimos de seguridad y eliminar la precaución que obligaba a los trenes a reducir su velocidad en ese tramo.

Las tareas incluyeron el recambio total de los tableros metálicos que sostienen las vías, la renovación del tendido ferroviario, la adecuación del tercer riel y la actualización del sistema de señalización. El objetivo es devolverle al puente su operatividad original, mejorar la circulación del servicio y reducir riesgos en un corredor clave del Mitre.

Como parte de las medidas preventivas, una vez finalizada la obra se instalará un pórtico limitador de altura en la avenida Elcano para evitar que vehículos de gran porte vuelvan a impactar contra la estructura renovada. Este tipo de dispositivos ya funciona en otros puntos de la red vial porteña donde las alturas de los puentes han generado incidentes repetidos.

Debido a los trabajos, el tránsito vehicular permanece interrumpido en el tramo afectado de la avenida Elcano hasta la mañana del martes 25 de noviembre. En paralelo, los trenes de los ramales Suárez y Mitre funcionan con recorrido limitado entre Belgrano R y sus cabeceras, sin llegar a la terminal de Retiro.

Próximos cortes en los servicios metropolitanos

Trenes Argentinos también anunció nuevas interrupciones programadas en distintos ramales para las próximas semanas:

- 29 y 30 de noviembre: el servicio diésel Victoria–Capilla del Señor circulará solo entre Victoria y Matheu. Se realizarán tareas de acondicionamiento de vías cerca de la estación Los Cardales, entre los kilómetros 63,9 y 64,7.

Feriado por el Día de la Soberanía: cómo funcionarán los servicios y el transporte en CABA

- Fin de semana del 6 al 8 de diciembre: continuarán las obras de renovación de vías en el ramal Tigre y los trabajos de actualización del sistema de señales en el ingreso a Retiro.

- Los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras.

- El ramal Tigre permanecerá interrumpido durante todo el recorrido.

Estas intervenciones forman parte del plan de mejora integral de infraestructura ferroviaria que la empresa estatal viene ejecutando en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de optimizar la seguridad y la confiabilidad del servicio.