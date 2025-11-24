De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2025, hoy, lunes 24 de noviembre, es feriado nacional en la Argentina. La jornada marca el cierre de un receso extralargo que se extendió desde el viernes 21 hasta este lunes, con un total de cuatro días consecutivos sin actividad laboral ni escolar en la mayoría de las provincias.

Este período especial combinó un feriado trasladado y un día no laborable con fines turísticos, una estrategia habitual del Gobierno para incentivar la actividad turística y económica durante ciertos fines de semana del año.

Por qué se trasladó el feriado al lunes 24 de noviembre

El receso se origina en la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que cada año se celebra el 20 de noviembre. Al tratarse de un feriado “trasladable”, su fecha puede moverse al lunes siguiente para favorecer el descanso y el turismo.

En 2025, el 20 de noviembre cayó jueves, por lo que la fecha se trasladó oficialmente al lunes 24. A este movimiento se sumó el viernes 21, declarado día no laborable con fines turísticos, lo que completó el fin de semana extralargo.

Qué se conmemora en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), un hecho clave en la historia argentina. En ese enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina —lideradas por Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla— resistieron la incursión de una flota anglo-francesa en el río Paraná.

La batalla, pese a las desventajas argentinas, se convirtió en un símbolo de defensa territorial y de autonomía frente a las grandes potencias de la época.

Feriado nacional vs. día no laborable: cuál es la diferencia

La Ley de Contrato de Trabajo (20.744) establece diferencias claras entre ambos conceptos:

Feriado nacional (como hoy, lunes 24)

- Tiene el mismo tratamiento que un domingo.

- Quien trabaja debe cobrar el doble de su salario habitual.

- Las actividades suelen detenerse en todo el país.

Día no laborable (como el viernes 21)

- El empleador decide si se trabaja o no.

- Si se trabaja, la remuneración es simple, sin recargos.

- El Gobierno puede designar hasta tres al año por motivos turísticos.

Qué feriados quedan en el calendario 2025

Tras el fin de semana extralargo de noviembre, todavía restan dos feriados inamovibles para cerrar el año:

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

- Jueves 25 de diciembre: Navidad.

