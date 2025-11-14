El calendario de feriados 2026 en Argentina ya está definido e incluye días festivos inamovibles, trasladables y puentes turísticos. Algunos feriados están establecidos por la Ley N.º 27.399, que permite su traslado al lunes anterior o posterior para promover el turismo interno.

A pesar de que cada año el Gobierno nacional firma el calendario de feriados del año siguiente, ya se puede ver cuándo serán los próximos inamovibles. Estas fechas son aquellas que no pueden moverse por su importancia cultural, por lo que se aplican las reglas del descanso dominical.

Calendario de feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables