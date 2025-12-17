Los principales recaudos de seguridad al hospedarse en un hotel

Un exagente del FBI compartió recaudos de seguridad sobre alojarse en hoteles mientras se viaja solo. Reveló también por qué las mujeres, en particular, deben prestar atención.

La información crucial fue compartida por Steve Lazarus, un agente retirado del FBI que trabajó en la agencia durante 22 años, a través de un nuevo video publicado en su cuenta privada de TikTok.

Lazarus comenzó el video explicando que la seguridad comienza incluso antes de registrarse: "Estacione en la parte delantera del hotel, donde las luces son más brillantes y la cobertura de las cámaras es mejor". "Use la entrada principal cada vez que entre o salga de la propiedad; las escaleras y las entradas laterales no son sus mejores aliadas", advirtió.

A continuación, recomendó asegurarse de proteger su espacio como en un cajero automático. "Los recepcionistas saben que no deben decir el número de su habitación en voz alta, pero está escrito en el sobre de la llave, así que no deje que nadie se acerque lo suficiente como para verlo", compartió.

El ex agente del FBI también consideró que es importante tener cuidado en el ascensor: "No presione el botón de su piso hasta que se cierre la puerta". "Si alguien se comunica con usted, deje que seleccione su piso primero", advirtió.

Una vez cerrada la puerta del elevador, aconsejo pararse cerca del panel e identificar el botín de alarma. "Si siente que alguien lo ha seguido hasta su piso, permanezca en el ascensor y regrese al vestíbulo", explicó.

Dentro de su habitación también deberá prestar atención para garantizar la seguridad de todos. Antes de abrir la puerta, Lazarus recomienda mirar alrededor para asegurarse de que nadie te haya seguido.

En su video aconsejo cerrar la puerta con llave y colocar el cartel de “no molestar”. Luego aconsejo “usar los próximos dos o tres minutos para hacer un barrido de seguridad”: "Revisa los escondites, como los armarios y detrás de las cortinas. Inspecciona las cerraduras, los cerrojos y la mirilla para asegurarte de que no hayan sido manipulados".

Por último, existen otras medidas para mantener la seguridad, como comprar ciertos dispositivos que brinden una capa adicional de proyección. El exagente del FBI sugirió comprar un detector de cámara oculta, disponible en Amazon, que utiliza imanes y tecnología infrarroja para detectar cualquier micrófono o dispositivo oculto.

"Por último, antes de acostarte, considera colocar una alarma de cuña debajo de la puerta", compartió Lazarus. "Están disponibles en Amazon, son económicos, son ruidosos y asustarán muchísimo a alguien que intente colarse en tu habitación durante la noche", concluyó.