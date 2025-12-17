Luego de dos años de administración libertaria, la consultora Zuban Córdoba & Asociados difundió una encuesta centrada en uno de los asuntos que ganó visibilidad en la agenda pública durante las últimas semanas a partir de impulsos provenientes de sectores vinculados al oficialismo: las vacunas.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1 y el de diciembre, sobre un total de 1200 entrevistas, con un margen de error de +/- 2,83% y un nivel de confianza del 95%. De acuerdo con los resultados, el informe registra un consenso mayoritario a favor de la vacunación y de su carácter obligatorio. Al mismo tiempo, identifica un segmento minoritario que expresa objeciones a la intervención del Estado en políticas sanitarias, con mayor presencia en ámbitos de debate digital. Ese posicionamiento aparece con más fuerza entre votantes libertarios y en los grupos etarios más jóvenes.

El estudio señala que la discusión en torno al sistema de vacunación expone un límite relevante en términos de consensos sociales. En ese marco, el informe describe a la política de vacunación como un componente central del esquema sanitario argentino y como una práctica ampliamente aceptada en la sociedad.

Zuban Córdoba plantea que el Poder Ejecutivo enfrenta la disyuntiva de definir si impulsa debates que no aparecen alineados con la percepción mayoritaria de la población, algo que el Gobierno no ha sabido demostrar del todo, al tomar peleas con sectores como el financiamiento universitario, la discapacidad y el sistema de salud.

Hacia el cierre del año, el relevamiento describe un escenario político en el que el oficialismo exhibe una posición legislativa más sólida, aunque con el desafío de mostrar resultados de gestión y evitar avanzar sobre consensos sociales ampliamente respaldados.

La postura argentina frente a las vacunas

Ante la pregunta “¿Cuál es su postura general sobre la vacunación?”, el 84,2% de las personas consultadas manifestó estar a favor, mientras que un 7,8% expresó una posición contraria.

En relación con la obligatoriedad de las vacunas, el 78% respondió estar de acuerdo con ese criterio, frente a un 16% que se manifestó en desacuerdo con que la vacunación sea obligatoria.

Al segmentar por género, el estudio no detectó diferencias significativas. El 77,2% de los encuestados varones se mostró a favor de la obligatoriedad, al igual que el 78,8% de las mujeres consultadas.

Una tendencia similar se observa en el análisis por edad. El nivel más bajo de aceptación de la vacunación obligatoria se registra en el grupo de entre 16 y 30 años, donde alcanza el 28,8%, aunque el 55,2% de ese segmento se expresó a favor. En las franjas etarias mayores de 31 años, el respaldo supera el 80%.

El informe también desagrega los resultados según preferencia electoral. Entre quienes votan a La Libertad Avanza, el 25,6% manifestó una postura contraria a la obligatoriedad, sin embargo un 67,4% se mostró de acuerdo.

En el caso del Partido/Fuerza Provincial, el 28,8% expresó rechazo a la vacunación obligatoria, mientras que el 49,2% se manifestó a favor y un 22% indicó no tener una posición definida.

Entre los votantes de las restantes fuerzas políticas, el nivel de aprobación de la vacunación obligatoria supera el 85%, según los datos del relevamiento.

Entre quienes señalaron no haber completado el esquema, los principales motivos se distribuyeron en tres razones: el 25,6% afirmó que “no cree que hagan bien a la salud”, el 25,2% sostuvo que “no cree que sean necesarias” y el 22,2% indicó que “el médico no se las indicó”.

Ante la consulta “¿Usted se ha aplicado todas las vacunas del calendario nacional de vacunación?”, el 67,8% respondió afirmativamente, mientras que el 28,9% indicó que no.

En relación con la cantidad de vacunas aplicadas durante la infancia, el 73% consideró que no son excesivas, mientras que un 15,3% opinó lo contrario.

Entre las personas que se manifestaron a favor de la vacunación obligatoria, los fundamentos más mencionados fueron la “prevención de enfermedades” (35,8%), la “erradicación de enfermedades que antes eran comunes” (29,3%) y la protección comunitaria a través de la inmunidad colectiva (24,1%).

La misma consulta fue realizada a quienes se oponen a las vacunas. El 28,7% mencionó los “efectos secundarios” como principal razón, el 20,2% señaló la “desconfianza en las farmacéuticas”, el 15,8% aludió a “dudas sobre la composición de las vacunas”, el 13,2% a “creencias personales o religiosas”, mientras que un 22,1% indicó estar en contra pero respondió que “no sabe” el motivo.

Por último, ante la pregunta clave, “¿Usted se considera ‘anti-vacunas’?”, el 90,8% respondió que no, y el 6,9% afirmó que sí.

A partir de estos resultados, el informe plantea que el debate sobre la vacunación se desarrolla en un contexto de amplio respaldo social, incluso frente a expresiones públicas recientes de algunos dirigentes y legisladores aliados, como la diputada Marilú Quiroz del PRO, que llevó al Congreso de la Nación al denominado “hombre imán”.

