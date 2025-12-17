Rechazo opositor al dictamen que deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Discapacidad

El Gobierno logró avanzar este martes con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de que sea aprobado en la sesión especial convocada para esta tarde. Durante el debate, el oficialismo incorporó en su iniciativa un artículo que generó fuertes repercusiones en el arco opositor: la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad.

La propuesta, que alcanzó 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, fue respaldada por el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo (San Juan). El texto proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal equivalente al 1,5% del PBI. Además, otro de los puntos incluidos avanza sobre la eliminación de los fondos destinados al Hospital Garrahan.

Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y regla fiscal: el Gobierno apuesta a una sesión clave en Diputados

La derogación de las normas que buscan garantizar los fondos para las universidades nacionales, asegurar prestaciones para personas con discapacidad y mejorar las condiciones de los hospitales pediátricos reavivó el debate parlamentario. Esas leyes habían sido aprobadas e insistidas por el Congreso con mayorías superiores a los dos tercios, luego de haber sido vetadas por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, el proyecto impulsado por La Libertad Avanza propone derogar las tres iniciativas ratificadas por el Congreso, lo que motivó cuestionamientos desde distintos bloques opositores. “Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, argumentó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, al defender la iniciativa de su espacio durante el plenario de comisiones presidido por Bertie Benegas Lynch.

Con cambios de último momento, el Gobierno destrabó el dictamen del Presupuesto 2026

La repercusión por el dictamen oficialista del Presupuesto 2026

Las criticas ante la intención del Gobierno de eliminar leyes de presupuesto universitario, emergencias en discapacidad y de financiamiento pediátrico comenzaron en el plenario de comisiones. El diputado Nicolas Massot sostuvo que las tres normas "constituyen un costo fiscal de 0,6% del PBI, incluso un poco menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la reforma laboral recientemente ingresada en el Senado".

Luego, el legislador de Encuentro Federal amplificó su postura en la red social X, donde escribió: "El presupuesto del gobierno deroga las leyes de discapacidad y financiamiento universitario. No cumple con lo que fue ampliamente votado por el Congreso alegando que no hay plata. Sin embargo, sí hay plata para bajar el impuesto a las ganancias y el cedular, y aportes patronales".

El diputado del Partido Socialista, Esteban Paulón, expresó que el artículo 75, que incluye la eliminación de las normas de financiamiento universitario y discapacidad, "significa menos recursos, menos acompañamiento y más desigualdad". "Desde el Congreso decimos con claridad: Con la discapacidad y las universidades NO SE JUEGA", posteó.

Por su parte, Cecilia Moreau, de Unión por la Patria (UxP), aseguró que el acompañamiento al dictamen oficialista es "una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación" de las leyes que se propone derogar. "Sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados", agregó.

Natalia Zaracho, otra diputada de la bancada peronista, afirmó que el Gobierno "metió por la ventana la derogación de las leyes" y lanzó: "No solo no cumplen la ley sino que ahora buscan modificarla para blanquear el ajuste. Todos los que firmaron esto son CÓMPLICES".

En línea con su bloque, Itai Hagman, de UxP, declaró que la derogación de las leyes presupuestarias "es totalmente ilegal". En diálogo con María O'Donnell, en Urbana Play, criticó "la lógica del ajuste permanente" que expresan los proyecto de Presupuesto y Regla Fiscal del gobierno de Javier Milei. "Sancionan leyes que hacen que el Estado pierda recaudación y con esta regla fiscal que tienen la única manera de compensarlo es ajustando permanentemente el gasto", afirmó Hagman.

