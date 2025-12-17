Quien es la acusada de perder en el casino 17 millones destinados a la fiesta de egresados de su hija

Tras conocerse el caso de la madre acusada de estafa tras gastar en el casino los más de 17 millones de pesos recaudados para la fiesta de egresados del curso de su hija en Eldorado, Misiones, trascendió que la mujer se define como una "apasionada" de los juegos de azar virtuales, lo que expondría su perfil ludópata.

"Apasionada de la industria de los casinos en Argentina", es la descripción de Romina Enríquez (42) en el blog CasinoTopsOnline, plataforma en la que hace más de 5 años comparte artículos sobre la industria de los casinos y enseña a ganar dinero con apuestas virtuales.

En su blog, la mujer de 42 años aseguró que "se ganó la reputación de ser una experta en la materia" y que su objetivo es "proporcionar a sus lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina".

En la breve reseña que elaboró sobre si misma, Enríquez asegura contar con un "profundo conocimiento del juego en la Argentina", lo que le permite ofrecer "un contexto histórico para el estado actual de la industria", aunque su experiencia en apuestas online realmente delataría el perfil ludópata de la sospechosa.

"En general, Romina Enríquez es una escritora de blogs muy respetada y bien informada que se dedica a proporcionar a sus lectores la información más actualizada y precisa sobre la industria de los casinos en Argentina", agregó en su plataforma, destinada a jugadores experimentados y a quienes buscan conocer más sobre el sector.

"Dominar el arte de calcular las probabilidades: consejos y trucos", es el título del último artículo publicado en el blog el pasado 10 de mayo de 2023. Actualmente, la autora se encuentra como principal sospechosa de una presunta estafa vinculada a la organización de la fiesta de egresados de su hija de la Escuela de Comercio N.º 19 de Eldorado.

Según indicó el medio MisionesOnline, este martes el abogado defensor de la sospechosa, el letrado Matías Sotelo, presentó ante el Juzgado de Instrucción Dos un pedido de eximición de prisión junto a un informe psiquiátrico que receta reposo médico, el cual fue validado por la Policía de Misiones.

El abogado aseguró que "la señora no está evadiendo la Justicia" y confirmó que la mujer fue notificada formalmente de la instrucción de la causa tras la denuncia penal radicada por los padres de los alumnos damnificados.

Según se indicó, la acusada formaba parte de la comisión organizadora y se encargaba de la administración de los fondos destinados para la fiesta de egresados. No obstante, siempre habría colocado excusas cuando le solicitaron rendiciones al respecto, hasta que comunicó que el dinero no estaba disponible.

El dinero no fue destinado al pago de proveedores ni del salón elegido, como estaba previsto, y la mujer al principio alegó un robo, aunque luego habló de probables problemas de ludopatía. Ramón Mercado, abogado y padre de uno de los egresados, sostuvo que se trata de "una de las estafas más grandes que se conocen en El dorado".

Las familias de los egresados habían recaudado cuotas mensuales de aproximadamente 68.000 pesos para costear el salón y servicios de fotografía, decoración, sonido y catering. La recaudación se realizaba a través de una billetera virtual y en unos ocho meses se alcanzó un total de 17.500.000 pesos, no obstante, el presupuesto no fue abonado.

Viendo que la fiesta de egresados se encontraba en riesgo, las familias de los 35 estudiantes damnificados tuvieron una reunión de emergencia en el Salón Pirámide, elegido para el evento, y reorganizaron los pagos más urgentes con ayuda del intendente local, alcanzando los 8.300.000 pesos faltantes para llevar a cabo la fiesta. Acto seguido, realizaron una denuncia penal que quedó en la Fiscalía de instrucción N°2, a cargo de Bibiana Maria Alderice.

