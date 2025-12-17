¿Cuánto tarda el Congreso en aprobar un Presupuesto?

La extensión del debate parlamentario del Presupuesto nacional suele funcionar como un termómetro del vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, además de reflejar el clima político de cada etapa.

Un relevamiento histórico elaborado por Directorio Legislativo muestra fuertes diferencias en los tiempos de tratamiento y sanción de la ley de leyes, que van desde aprobaciones exprés con mayorías consolidadas hasta extensas prórrogas marcadas por tensiones y falta de consensos.

Con cambios de último momento, el Gobierno destrabó el dictamen del Presupuesto 2026

En ese marco, durante las sesiones extraordinarias, el gobierno de Javier Milei busca avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, que ya acumula 93 días desde su ingreso al Congreso. En 2024 y 2025, el Ejecutivo gobernó con partidas prorrogadas, así como ocurrió en 2011, 2020 y 2022.

Los trámites legislativos

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el Presupuesto 2023 se sancionó tras 62 días de debate legislativo, un lapso prácticamente idéntico al del Presupuesto 2021, que demandó 63 días. En 2020, si bien se prorrogó el Presupuesto 2019, el Ejecutivo envió en plena pandemia por Covid-19 un proyecto de modificación que terminó siendo aprobado por el Congreso.

En la gestión de Mauricio Macri, los tiempos de sanción mostraron una mayor dispersión. El Presupuesto 2016 fue el más veloz de ese período, con 46 días de trámite, mientras que el de 2018 se extendió durante 104 días, convirtiéndose en uno de los debates más prolongados de las últimas décadas, señala el informe de Directorio Legislativo.

Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner también exhibieron contrastes. Mientras que el Presupuesto 2014 se aprobó en apenas 28 días, el de 2012 requirió 99 días de discusión parlamentaria. En tanto, durante la presidencia de Néstor Kirchner, los tiempos oscilaron entre los 70 y los 98 días, con el Presupuesto 2005 como el de tratamiento más breve y el de 2006 como el más extenso.

El período de Eduardo Duhalde concentra los extremos de la serie histórica. En 2003, el Presupuesto demandó 106 días, el trámite más largo registrado, mientras que en 2002 fue sancionado en solo 27 días, el plazo más corto.

En el caso del gobierno de Fernando de la Rúa, el Presupuesto 2001 tardó 90 días desde su ingreso al Congreso hasta su aprobación.

Que es la Ley de Presupuesto

El presupuesto es una ley anual que el Congreso de la Nación debate y sanciona. El proyecto contiene una planificación de los ingresos del Estado y cómo se gastarán para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el siguiente año: mejorar una ruta, construir escuelas, hospitales o pagar jubilaciones, entre tantas otras.

Trámite legislativo del Presupuesto

El trámite legislativo del Presupuesto nacional se inicia con el envío del proyecto por parte del Jefe de Gabinete de Ministros a la Cámara de Diputados. La iniciativa es de presentación exclusiva del Poder Ejecutivo y, por norma constitucional, su debate siempre comienza en la Cámara baja.

Una vez ingresado, el proyecto es girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se realiza el análisis técnico y político del articulado. Allí se define el orden de tratamiento de los distintos capítulos y se puede convocar a ministros, secretarios y otros funcionarios del Ejecutivo para que brinden explicaciones. La comisión también puede requerir el asesoramiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que aporta análisis técnicos independientes.

Concluido el estudio, la comisión emite uno o varios dictámenes, según el grado de consenso alcanzado. En caso de existir posiciones divergentes, se presentan dictámenes de mayoría y de minoría, y los legisladores pueden acompañar el dictamen principal con disidencias parciales.

Luego, la Comisión de Labor Parlamentaria —integrada por los presidentes de los bloques— fija la fecha de tratamiento en el recinto. En la sesión, el dictamen de mayoría es el primero en someterse a debate. En esa instancia se desarrolla el tratamiento “en general”, que aborda el proyecto en su conjunto, y posteriormente el tratamiento “en particular”, en el que se analizan y votan uno por uno los artículos.

Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, este pasa al Senado, donde vuelve a ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Con dictamen favorable, queda habilitado para su debate en el recinto. La Cámara alta puede sancionarlo sin cambios o introducir modificaciones. En este último caso, el texto retorna a Diputados para su revisión.

Una vez aprobado por ambas cámaras, el proyecto se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si la ley no es promulgada antes del 1 de enero del año en que debe regir, se prorroga automáticamente el Presupuesto del ejercicio anterior hasta la sanción del nuevo.

Cuando el Presupuesto no es aprobado o es rechazado por el Congreso, el Ejecutivo queda habilitado a prorrogar el vigente, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Administración Financiera. En los últimos 13 años, esta situación se repitió en cuatro oportunidades. Tras asumir en diciembre de ese año, el gobierno de Javier Milei resolvió prorrogar el Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 y facultó al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones en las partidas según las nuevas prioridades económicas.

