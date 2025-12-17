Presupuesto 2026: negociaciones secretas y un artículo clave pone en jaque a LLA

El proyecto de Presupuesto 2026 enfrenta horas decisivas en el Congreso. Se trata de un entramado complejo de estimaciones de gasto, y un solo artículo podría modificar por completo el resultado de la sesión.

En las últimas horas, el Gobierno intensificó negociaciones reservadas. El objetivo es impedir que uno o más bloques retiren su apoyo. El oficialismo apunta a lograr la primera media sanción presupuestaria desde diciembre de 2023. Hasta ahora, no había podido aprobar un proyecto de este tipo.

En gestiones anteriores, la estrategia fue confrontativa. Se forzaba a la oposición a elegir entre aceptar un presupuesto con fuertes recortes o rechazarlo. Esto permitía al Poder Ejecutivo ajustar el gasto por otras vías. Sin embargo, ese escenario ya no es viable. Los gobernadores exigen previsibilidad presupuestaria, al igual que el Fondo Monetario Internacional.

Por esta razón, el oficialismo activó gestiones con mandatarios provinciales, sobre todo aquellos con bloques propios en Diputados. Las estimaciones internas sugieren que existen posibilidades de conseguir la media sanción.

Dentro de La Libertad Avanza (LLA) reconocen la dificultad. Algunos proponen votar el Presupuesto por capítulos, mientras otros afirman que las conversaciones continúan abiertas.

El temario de la sesión incluye otros proyectos. Entre ellos, una reforma del procedimiento tributario y del Régimen Penal Tributario. La iniciativa busca incentivar la incorporación de dólares no declarados al sistema formal. El Gobierno ya consiguió apoyos y sostiene que puede dinamizar economías provinciales.

También figura el proyecto de compromiso fiscal y monetario. Esta propuesta enfrenta un rechazo mayoritario y la oposición la considera inconstitucional. En el Ejecutivo la consideran prescindible.

En paralelo, se negocia una cláusula clave que permitirá pagar la deuda de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Las negociaciones están lideradas por Martín Menem, acompañado por Diego Santilli e Ignacio Devitt. Además, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, ha ganado protagonismo en las conversaciones.

El oficialismo cuenta con un antecedente favorable: logró dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, la aprobación definitiva se definirá en las próximas horas, en una sesión que promete ser clave para el cierre del año legislativo.

