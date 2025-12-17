Argentina sube en el ranking de consumo de pornografía y las mujeres miran más que los hombres

Como cada año, el informe anual de PornHub, la plataforma de pornografía con mayor tráfico a nivel global, ofrece una radiografía detallada de los hábitos de consumo vinculados al entretenimiento para adultos. El relevamiento correspondiente a 2025 amplió el foco más allá de los performers y las categorías tradicionales, y puso en primer plano tendencias emergentes, variaciones regionales y cambios en los comportamientos de búsqueda que atravesaron el año.

Los datos recopilados dan cuenta de fenómenos virales que captaron la atención masiva, figuras que concentraron búsquedas de manera repentina y preferencias diferenciadas según países y regiones. El informe también permite observar cómo evolucionaron las actitudes frente al placer y cómo determinados acontecimientos culturales incidieron en el consumo de contenidos.

El estudio analizó, además, el desarrollo de los hábitos de visualización durante 2025, el impacto de la brecha de género en los intereses, las preferencias distintivas por país y los principales mercados que aportaron tráfico a la plataforma.

Cine porno y novela negra

Argentina y su relación con el porno

Argentina volvió a ubicarse entre los 20 países con mayor tráfico en PornHub. En el ranking global de 2025, el país ascendió del puesto 14 al 13.

Los principales términos de búsqueda se mantuvieron estables respecto del año anterior. “Argentina” encabezó nuevamente el listado, seguido por “hentai”, “lesbianas”, “milf” y “anal”, este último con una suba de dos posiciones interanuales.

Las mujeres son mayoría

Sin embargo, el dato más destacado del informe estuvo vinculado al consumo femenino. En 2025, las mujeres encabezaron el tráfico en tres de los veinte principales países. Filipinas lideró ese grupo, con un 64% de visitantes mujeres y un crecimiento del 5%. Colombia y Argentina compartieron el segundo lugar, con un 56% de tráfico femenino y subas del 6% y 5%, respectivamente.

En cuanto a los hombres, en Argentina el porcentaje de visitantes masculinos fue del 44%, 12 puntos menos que las mujeres.

A nivel global, las mujeres representaron el 38% del total de visitas a PornHub. En contraste, en Europa y el Reino Unido la proporción fue considerablemente menor: en el Reino Unido alcanzó el 25%, en Alemania el 26%, y en Italia y los Países Bajos el 27%.

El crecimiento proporcional del tráfico femenino fue del 1,5% en 2025, una cifra inferior a la registrada en 2024, cuando había alcanzado el 7%. Según los registros de la última década, la participación de mujeres en la plataforma mostró una tendencia sostenida al alza, y continúa desplazando el cliché de que “sólo los hombres miran porno”.

Por otra parte, en línea con la tendencia global del año, el interés por “femboy” creció en Argentina y avanzó cinco posiciones en el ranking de búsquedas. El término “en español” también mostró un ascenso, con una mejora de siete lugares.

Entre las búsquedas en mayor crecimiento se destacó “sexo sensual” (724%). En términos relativos, el consumo argentino superó al promedio global en Latina (+205%) y Tattooed Women (+167%).

Boom amateur: porno de entrecasa

Porno: hombres vs. mujeres

La superposición de intereses entre hombres y mujeres se mantuvo estable.

Durante 2025, "Trans" registró un crecimiento para ambos géneros. "Mature" subió una posición entre las mujeres y se consolidó dentro del top cinco general. Las categorías "Reality" y "Hardcore" también mostraron incrementos en el consumo femenino, con "Reality" visualizada un 155% más por mujeres que por hombres.

En cuanto a las pornstars más buscadas por mujeres, el ranking estuvo encabezado mayoritariamente por performers femeninas. Jessica Sodi ocupó el primer lugar, seguida por Lily Phillips y Angela White. Entre los hombres aparecieron Jordi El Niño Polla, Johnny Sins y Alex Adams.

Las tendencias que definieron el porno en 2025

- Primer lugar: “Diverse Desires”

"Lesbian" fue la categoría más vista del año. En segundo lugar se ubicó "Transgender", que registró un crecimiento del 58% respecto de 2024.

- Segundo lugar: “Maturing MILFs”

El interés por mujeres maduras continuó en ascenso. Las búsquedas de “hot MILF” crecieron un 77%, “cougar” un 83%, “GILF” un 129% y “50 plus” un 105%.

"MILF" fue el segundo término más buscado a nivel mundial. "Mature" se posicionó como la quinta categoría más vista y la tercera entre los hombres. Asociadas a esta tendencia, crecieron búsquedas como “natural beauty” (124%), “real woman” (98%) y “no makeup” (136%).

- Tercer lugar: “Real Life Roleplay”

La categoría "Role Play" aumentó sus visualizaciones en un 98%. Se incrementaron las búsquedas vinculadas a ocupaciones cotidianas, como “driver” (144%), “professor” (33%), “plumber” (67%) y “chef” (39%).

Entre los escenarios más buscados figuraron “office sex” (62%), “hospital” (18%), “restaurant” (55%) y “store” (136%).

- Cuarto lugar: “Cheating & Affairs”

Las búsquedas asociadas a infidelidades crecieron un 94%. Dentro de ese grupo se destacaron “cheating wife” (61%), “caught cheating” (53%) y “sneaky cheating” (148%).

Un pico particular se registró tras el episodio ocurrido durante un recital de Coldplay, que impulsó un aumento del 210% en “office affair” y del 388% en “CEO”.

- Quinto lugar: “Femboy Fixation”

"Femboy" ingresó por primera vez al top 10 global de términos más buscados y se ubicó como el término número uno entre los usuarios de Pornhub Gay.

Entre las búsquedas con mayor crecimiento se destacaron “cute femboy” (79%), “sexy femboy” (93%) y “femboy hentai” (64%).

Los tiempos de permanencia viendo porno

El tiempo promedio de permanencia en la plataforma durante 2025 fue de 9 minutos y 33 segundos, siete segundos menos que en 2024. La disminución estuvo influida principalmente por el grupo etario de 18 a 24 años, que se ubicó 26 segundos por debajo del promedio. En contraste, los usuarios de 65 años o más superaron el promedio en dos minutos.

Las mujeres permanecieron en promedio 15 segundos más que los hombres.

Por país, Japón encabezó el ranking con 11 minutos y 2 segundos, tras haber ocupado el octavo lugar el año anterior. México, que había liderado en 2024, descendió nueve posiciones y promedió 9 minutos y 17 segundos. Filipinas mostró un crecimiento marcado, al pasar de 9 minutos y 1 segundo a 10 minutos y 53 segundos.

Argentina registró un aumento significativo: el tiempo promedio pasó de 8 minutos y 49 segundos a 9 minutos y 44 segundos. En los Países Bajos, en cambio, el indicador descendió de 10 minutos y 51 segundos a 8 minutos y 54 segundos.

Por grupos etarios, el segmento de 35 a 44 años pasó de estar levemente por debajo del promedio a ubicarse 27 segundos por encima. Los mayores incrementos se registraron entre los grupos de 45 a 54 años (+44 segundos), 55 a 64 (+89 segundos) y 65 o más (+121 segundos).

El informe anual de PornHub permite identificar variaciones relevantes en las tendencias de búsqueda y en los patrones de consumo a nivel global. El análisis sistemático de estos datos ofrece una perspectiva sobre la evolución de las preferencias, los cambios culturales en torno a la sexualidad y la influencia de la cultura popular en los comportamientos de búsqueda.

