Maldito algoritmo: el incómodo momento el biógrafo de Javier Milei durante una transmisión en vivo

El escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, protagonizó un incómodo momento luego de que el algoritmo de YouTube, plataforma en la que se encontraba realizando una transmisión en vivo, le jugara una mala pasada y expusiera publicidad vinculada a la adicción sexual y el uso de pornografía.

"SEÑALES DE ADVERTENCIA NO RECONOCIDAS DE LA ADICCIÓN SEXUAL EN HOMBRES" y "USAR PORNO MASTURBACIÓN PARA", junto a la imagen de un joven en el baño con su celular, fueron algunas de las leyendas que aparecieron en la pantalla mientras Márquez se mostraba en su rol habitual de comentarista, según mostró la agencia Noticias Argentinas.

El blooper sucedió en un momento en el que Márquez estaba hablando y reproduciendo videos. Las redes sociales no tardaron en aparecer las burlas y comentarios irónicos dado el contraste entre el contenido del biógrafo del presidente libertario, conocido por sus posturas conservadoras y su cercanía ideológica a Milei, y la polémica temática de las publicidades exhibidas por la plataforma durante la transmisión en directo.

El incidente, luego calificado como un papelón, dejó en evidencia el funcionamiento de los algoritmos de publicidad en las plataformas de streaming, los cuales ocasionalmente pueden generar situaciones incómodas para los creadores de contenido que luego se viralizan en redes sociales.

Si bien Márquez no se pronunció sobre el incómodo episodio que vivió durante su transmisión en vivo, las capturas del insólito y llamativo momento no tardaron en viralizarse y los usuarios calificaron la situación como un "papelón algorítmico", volviéndolo tendencia en redes.

Esteban Bullrich insultó al biógrafo de Milei

Recientemente, Márquez estuvo envuelto en otra polémica vinculada al exsenador y referente del PRO Esteban Bullrich, quien salió a responderle al biógrafo del presidente luego de que este cuestionara la decisión de otorgarle el premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, reconocida por oponerse al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Vergüenza ajena. El Premio Nobel de la Paz hace años es una caricatura para consumo de progres y buenistas: se los dieron a (Barack) Obama, a la guerrillera Rigoberta Menchú, a Juan Manuel Santos, tras entregarse a los narco-marxistas de las FARC, y ahora a esta emisaria de Maduro, que parodia de opositora", lanzó en su cuenta de X.

De forma contundente, el exlegislador que vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace años le respondió: "Qué idiota sos". Acto seguido, el periodista e historiador agregó: "No te voy a responder, Esteban Bullrich: ya aprendí que hay situaciones en donde gente equivocada puede insultar sin ser retrucada. Dios te Salve".

