Javier Milei explicó cómo se va a usar el swap de US$ 20.000 millones con Estados Unidos

El presidente Javier Milei afirmó que el swap o intercambio de monedas con los Estados Unidos solo se ejecutará "cuando se necesite", a pocas horas de que se oficializara el acuerdo entre ambos países.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes 20 de octubre que se formalizó la operación de intercambio de monedas por US$ 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos.

Según Milei, “la estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por US$ 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a US$ 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”.

El dólar oficial se acerca a los $1500, pese a la firma del swap por u$s 20 mil millones con EE.UU.

Milei indicó que “en el caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, lo cual sería tomar deuda para pagar deuda”.

“Ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que han invertido en Argentina, para que baje el riesgo país, para que baje la tasa de interés y para que los argentinos puedan tener acceso al crédito”, añadió el presidente.

Milei precisó que se beneficiarán “no solo las empresas para financiar su capital de trabajo, financiar inversiones, sino taambién, por ejemplo, para que los argentinos puedan comprarse una casa”.

Ante la consulta de si Argentina entregaba recursos a cambio, el presidente contestó: “Eso es una mentira del kirchnerismo” y recomendó no dejarse “psicopatear por los kirchneristas ni comprar la mentira de un psicópata”.

“Nosotros negociamos bajo la lógica capitalista, donde cuando usted hace un intercambio, una operación, se benefician las dos partes. Esto es beneficioso para Argentina y para Estados Unidos”, aseguró Milei.

El swap con Estados Unidos

El Banco Central anunció este lunes "la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta US$ 20.000 millones”.

El parte oficial señala que “el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

Añade que “el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

Según la información del gobierno argentino, “estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”.

