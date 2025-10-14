El foco de la agenda presidencial: “Toda la expectativa está puesta en lo que pase en Washington”

El periodista, Alejandro Gomel, dialogó con Canal E y analizó la agenda del presidente Javier Milei en su visita oficial a Washington y el panorama político que enfrenta el oficialismo de cara a las elecciones del 26 de octubre.

“Por supuesto que toda la actividad y toda la expectativa está puesta en lo que pase en Washington, en lo que el Gobierno prevé un día de fiesta, casi un día de gloria, en medio de la campaña electoral, lo que va a pasar hoy allí en la capital de Estados Unidos”, describió Alejandro Gomel.

Cambios en la agenda de Javier Milei

Y agregó detalles sobre los cambios de agenda: “Se nos ponen algunas variantes con respecto a la agenda por el viaje de Donald Trump a Medio Oriente. Volviendo los dos, volando los dos casi al mismo tiempo a Washington, este Milei y Donald Trump, la reunión que iba a ser a las doce del mediodía, la hora de la Argentina, se pasó para las dos de la tarde y se acortaron los tiempos. En la agenda oficial eran 45 minutos, de 12 a 12.45, ahora es de 14 a 14.15, 15 minutos, casi para los saludos de rigor en las fotos”.

Gomel precisó quiénes acompañan a Javier Milei: “Ahí va a estar el ministro de Economía, Luis Caputo, Karina Milei, el canciller Werthein, el embajador Álvaro, Patricia Bullrich, que subió en el último momento al avión, la ministra de Seguridad, y Bausili, otro hombre importante, el presidente del Banco Central, que está dentro de la comitiva”.

Qué se espera de la reunión entre Milei y Trump

Asimismo, explicó que el foco está puesto en los anuncios económicos: “La expectativa es ver si finalmente va a haber un anuncio concreto con detalles más allá del swap que promete Scott Bessent, el titular del Tesoro norteamericano, y tener detalles exactamente de cómo va a funcionar esto, si va a haber algún otro tipo de rescate hacia la Argentina, y ahí está puesta la expectativa”.

Por otro lado, el periodista detalló la agenda presidencial: “A las dos de la tarde el encuentro con Donald Trump, a las dos y cuarto el almuerzo de trabajo con las delegaciones de Argentina y Estados Unidos, y va a participar a las tres de la tarde de lo que es una ceremonia a Charlie Kirk, activista de ultraderecha, admirador de Trump, que fue asesinado hace días atrás. Se le va a hacer un homenaje y lo invitaron a Milei a que participe, y también va a participar de este acto, y después sí, ya a las diez de la noche está previsto que el vuelo presidencial retorne a la Argentina para llegar mañana a la mañana”.

También confirmó que, “Milei no va a asistir al coloquio de IDEA que se hace esta semana en Mar del Plata”, aunque “va a haber un mensaje grabado también del ministro de Economía, Luis Caputo, y la ausencia va a ser la del Presidente”.