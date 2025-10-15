Javier Milei aseguró que Trump lo va a apoyar "hasta el 2027", defendió a Espert y no negó pérdida de soberanía por el swap

En su regreso a la Argentina tras el viaje a Washington y la reunión con Donal Trump, el presidente Javier Milei evitó dar información sobre los acuerdos comerciales que estaría llevando a cabo con Estados Unidos, a la espera de que estén listos. “No lo quiero anunciar hasta que no se le ponga el moño”, aseguró este miércoles.

Las declaraciones de Trump, tras el encuentro con la comitiva presidencial de Milei en Casa Blanca, sembraron algunas preguntas sobre las condiciones del apoyo que le dará a la gestión libertaria. Una de ellas giró en torno a las elecciones, y otra abrió interrogantes sobre qué estaría dando el país a cambio.

En esa línea, en una entrevista A24, Milei aseguró que el apoyo de Trump no está atado a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre sino que la administración republicana “va seguir apoyándolo, al menos, hasta 2027”.

Sin embargo, como sonó contradictorio con lo que el propio Trump escribió en sus redes sociales luego de la reunión, en donde dijo que espera que los argentinos apoyen a Milei "en las próximas elecciones intermedias (midterms), para que podamos seguir ayudándole”, el mandatario aclaró que el pedido que hizo el líder republicano para que la población vote a LLA en octubre es un “plus adicional, está diciendo ‘vayan por este lado'”.

En otro tramo de la entrevista de Eduardo Feinmann, consultado sobre qué entrega Argentina a cambio del apoyo de Trump, Milei evitó dar una respuesta concreta y consideró que esas “expresiones nacionalistas baratas” no trajeron “buenos resultados”. Luego reafirmó que el respaldo se debe a una cuestión geopolítica y a ser un aliado.

“Estados Unidos ha demostrado un cambio importante de estrategia geopolítica, está dispuesto a liderar la región y considera que Argentina es un aliado”, afirmó. Más adelante, sostuvo que el swap avalado por el Tesoro de Estados Unidos fue a cambio de ser un “aliado incondicional” de ese país y resaltó que se trata de “una cuestión de ordenamiento geopolítico”.

De la misma forma, cuando se le preguntó por el acuerdo bilateral entre ambos países, Milei sostuvo que se sigue negociando. “Estamos trabajando, pero no lo quiero anunciar hasta que no se le ponga el moño. Hay acuerdos sobre posiciones comerciales. Es la (fase) preliminar (a un acuerdo de libre comercio)”, señaló.

Por otro lado, Milei remarcó que Trump “definió” a los opositores argentinos, entre los que incluyó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, como “comunistas”, mientras que negó que la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas se debiera a errores propios de su Gobierno sino que fue producto de que “la oposición impulsó proyectos con un claro destino destituyente”, por lo que valoró el apoyo económico del Tesoro de Estados Unidos.

“Ellos son los que agreden, transgreden los límites del poder, porque se meten con la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, y votan aumentos de gastos sin contrapartida de ingresos”, reprochó Milei.

En el mismo reportaje, Milei fue consultado sobre la situación de José Luis Espert, quien era la cabeza de lista de diputados de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, pero debió renunciar a su candidatura por sus vínculos con el empresario Federico ‘Fred’ Machado, acusado de narcotráfico en un juicio en Texas.

“No creo que tenga vínculos narcos”, sostuvo Milei sobre Espert a pesar de que recibió transferencias bancarias de Machado en 2020 y consideró que el legislador “quizás no respondió de la manera correcta” cuando fue a defenderse a los medios.

Además, el presidente se mostró incómodo cuando el conductor le preguntó por "aquellos que no llegan a fin de mes y están endeudados". "Emitiendo no se arregla, ¿cómo quiere que le arregle? Vamos, dígame, ¿cómo le pongo plata a la gente?", espetó Milei, quien luego acusó de "marxista" a Feinmann por pedirle que explique qué gana Estados Unidos en el acuerdo con Argentina. El periodista explicó que buscaba que confirme que no entregará soberanía, pero Milei no lo hizo e insistió con la "cuestión geopolítica".

