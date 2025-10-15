Estela Díaz advirtió por el avance de discursos antifeministas: "El gobierno habilita la violencia y vació las políticas de género"

En el programa “Bienvenidos al tren” de Bravo TV, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, expresó su preocupación por el crecimiento de los discursos antifeministas y la eliminación de políticas públicas de género a nivel nacional.

Consultada por el conductor Juan di Natale sobre cómo observa “esta reacción antifeminista”, Díaz aseguró que “existe un contexto de violencia simbólica y política creciente, que se expresa de manera extrema en redes sociales, pero que también se traslada a la vida real”. Según la funcionaria, estos mensajes de odio “habilitan y naturalizan la violencia hacia las mujeres”, y advirtió que incluso “el propio presidente de la Nación se ha expresado en ese sentido”.

Díaz sostuvo que la combinación entre discurso de odio y desfinanciamiento estatal “es letal”. “Se estigmatiza a las mujeres, se dice que la violencia de género no existe y, al mismo tiempo, se vacía la política pública que debería asistirlas. Es una doble agresión”, remarcó.

Durante la entrevista, la periodista Paula Sabatés recordó que Díaz es la única ministra de género con rango ministerial que continúa en funciones en todo el país. La ministra confirmó que “la provincia de Buenos Aires es el único lugar donde el área sigue teniendo jerarquía ministerial”. “Por primera vez en 30 años, la Nación no tiene un organismo que atienda la violencia de género”, agregó.

Díaz explicó que algunas provincias mantienen programas locales, pero sin acompañamiento nacional: “Seis provincias desjerarquizaron sus áreas. En la Nación no hay atención, ni prevención, ni asistencia. Lo más grave es que el Ministerio de Justicia tomó esas competencias, pero está más preocupado por las supuestas ‘falsas denuncias’ que por las víctimas”.

Además, la ministra criticó la postura del gobierno nacional respecto al negacionismo de la violencia de género. “Decir que las mujeres mienten o que los femicidios no existen es una forma de construir impunidad. Quieren agravar las penas por falsas denuncias, algo que ya está tipificado en el Código Penal. Es una estrategia para silenciar a las víctimas”, denunció.

En cuanto al trabajo en la provincia de Buenos Aires, Díaz destacó que “el gobernador Axel Kicillof sostiene la política de género como un escudo y una red”. Entre las herramientas mencionadas, señaló la implementación de tobilleras duales, los botones antipánico y los programas de asistencia económica y técnica a municipios. “Tenemos más de 500 tobilleras activas y no hubo femicidios en esos casos. Son políticas que salvan vidas”, afirmó.

La ministra también subrayó que el vaciamiento del área a nivel nacional viola tratados internacionales: “La Argentina tiene compromisos en materia de derechos humanos que no puede desconocer. Hay leyes que obligan al Estado a invertir en políticas de prevención y asistencia”.

Finalmente, Díaz advirtió sobre el impacto social de los discursos de odio y la precarización económica: “Cuando se deterioran los indicadores sociales, la violencia se agrava. Necesitamos varones unidos para construir igualdad, no para negar derechos”.

LB

