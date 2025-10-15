Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones pegaron un faltazo al Congreso y la oposición exige reprogramar sus citaciones

El intento de la oposición por interpelar a tres de los funcionarios más poderosos del Gobierno terminó este miércoles en un nuevo traspié institucional. La sesión convocada en la Cámara de Diputados para recibir al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Salud, Mario Lugones; y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fracasó por falta de quórum luego de que los tres comunicaran formalmente sus inasistencias.

Martín Menem, presidente del cuerpo, levantó la primera reunión al mediodía, cuando apenas una docena de diputados había bajado al recinto. A las 14.30 repitió el procedimiento en la segunda convocatoria, ya con menos bancas ocupadas. “Karina Milei ya aterrizó hace rato. A mí me pareció que había que venir”, dijo Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica, uno de los pocos presentes.

El radical Fabio Quetglas fue el primero en ingresar, seguido por los seis diputados de la Coalición Cívica —Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y López—, el mendocino Julio Cobos, la salteña Yolanda Vega y los izquierdistas Juan Carlos Giordano y Mercedes De Mendieta. El resto de los bloques decidió no asistir.

La diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) explicó: “No tiene sentido sentarnos entre nosotros a decir lo mismo que ya dijimos”. La oposición había sido notificada la noche anterior de que los funcionarios no asistirían, tras una reunión de Menem con los jefes de bloque Rodrigo De Loredo, Miguel Pichetto, Cristian Ritondo y Gabriel Bornoroni.

La oposición le reclama a Menem reprogramar las citaciones

Horas después, los jefes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica enviaron una nota a Menem exigiendo que se reprograme la interpelación de los tres funcionarios. “La Constitución está para cumplirse”, remarcaron.

El texto recuerda que la citación había sido aprobada por el pleno el 8 de octubre “en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del reglamento de la Cámara”, y advierte que las excusas por cuestiones de agenda “no pueden ser un impedimento para acatar una interpelación dispuesta por esta Cámara en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

Desde el bloque Democracia para Siempre calificaron la maniobra como “un modus operandi del Gobierno que elude al Congreso” y pidieron “una respuesta acorde a este incumplimiento institucional”. La carta fue leída en el recinto por el secretario parlamentario Adrián Pagán, minutos antes de que se diera por caída la segunda sesión.

Los motivos del faltazo de Karina Milei, Mario Lugones y Luis Caputo

Las notas de los tres funcionarios coincidieron en el tono: compromisos de agenda e imposibilidad de concurrir. Caputo informó que “se encuentra fuera del país en cumplimiento de una misión oficial”; Karina Milei, a través del subsecretario legal Juan Manuel Galli, señaló que “debido a compromisos previamente asumidos se vería imposibilitada de concurrir al recinto”; y Lugones alegó “cuestiones de agenda impostergables”, aunque aclaró que “se encuentra a disposición para remitir la información por escrito”.

En la práctica, ninguno de los tres se comprometió a fijar una nueva fecha para comparecer. El episodio deja al descubierto el creciente malestar del Congreso frente a lo que los opositores describen como una estrategia del Ejecutivo para evitar la rendición de cuentas.

La interpelación a Caputo buscaba respuestas sobre las negociaciones financieras con Estados Unidos; la de Lugones y Karina Milei, sobre los audios que involucran al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en presuntos pagos ilegales. Para la oposición, la ausencia simultánea de los tres confirma que la relación entre el Gobierno y el Parlamento atraviesa su punto más tenso desde el inicio de la gestión libertaria.

