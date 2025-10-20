El dólar oficial se acerca a los $1500, pese a la firma del swap por u$s 20 mil millones con EE.UU.

El dólar oficial experimenta una nueva suba en la apertura de la rueda de este 20 de octubre que lo sitúa muy cerca de los 1500 pesos, y los analistas no esperan que el "apetito dolarizador" se calme, pese al anuncio del swap de monedas por 20 mil millones con los Estados Unidos, que acaba de anunciar hoy el Banco Central República Argentina (BCRA). antes de la apertura de la rueda.

El swap si parece haber impactado en los bonos en dólares que arrancaron en rojo en el pre mercado norteamericano, pero ahora logran ahora ganancias, aunque moderadas. Hubo algunos títulos que treparon hasta 2,5%, aunque luego recortaron parte de esas subas. Por su parte, el dólar también sube tanto el mayorista que se acerca al techo de la banda, como en la pantalla del Banco Nación que se ubica en $ 1495, uno $ 20 más que al cierre del viernes.

En tanto, el Riesgo País se sitúa en 1032 puntos, aunque corresponde al valor del viernes, en tanto el banco JP Morgan que se dedica a su medición lo comunica una vez al día.

En cuanto el marcado accionario, el MERVAL cae 0,4% con movimientos mixtos a lo largo de todo el panel y los ADRs en Wall Street observan un comportamiento similar. Allí se ve como Edenor es uno de los papeles que muestran mayores bajas (2,8%); al tiempo que aparecen muy pocas compañías argentinas que cotizan en wall street en verde, entre ellas: Globant 2,7%; Mercado Libre: 2%; Ternium 2,5%:; Tenaris 0,2 y Telecom 0,4%.

En desarrollo...