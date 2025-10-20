El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la suscripción de "un acuerdo de estabilización cambiaria" -más conocido en la jerga como swap de monedas- con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta u$s 20.000 millones este lunes 20 de octubre. El anuncio cobra relevancia en tanto tiene lugar en un contexto de alta demanda de cobertura cambiaria y de creciente volatilidad en los mercados locales, previo a las elecciones generales del 26 de octubre.

Según señala la autoridad máxima en un comunicado oficial, "el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

La asistencia financiera norteamericana llega en la previa electoral signada por fuertes movimientos del mercado, con volatilidad e incertidumbre frente al resultado de la elección, y en especial a la capacidad que pueda tener el gobierno Nacional en plasmar -tras las elecciones- las reformas que necesita para profundizar su modelo económico, hoy bajo presión.

En relación al swap firmado, el BCRA explicó que "el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", aunque no son informadas en la comunicación compartida con la prensa.

Lo que sí se señala es que "estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica", expresaron.

Finalmente, el texto oficial agrega que "este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales".

En desarrollo...