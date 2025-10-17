Carlos Maslatón: "Luis Caputo es el sujeto más corrupto que jamás haya pisado el Estado argentino"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que el ministro de Economía, “Luis Caputo es el sujeto más corrupto que jamás haya pisado el Estado argentino”.

“El plan económico ha fracasado completamente”

“La población argentina debe prepararse para lo peor. En esta semana previa a las elecciones y por muchos meses más después de las elecciones. El plan económico de Caputo y Milei ha fracasado completamente y recién estamos viendo los primeros efectos del colapso”, sostuvo el especialista en finanzas.

“La caída comenzó en enero de 2025 y el piso del crash no podrá verificarse antes de febrero de 2026 o, preferentemente, el mínimo financiero debería llegar hacia octubre del próximo año”, analizó en una extensa publicación de la red social “X”.

“El financiero, porque la economía real requerirá más tiempo para revertir, seguramente para el final del mandato presidencial de Milei”, aclaró.

“No hay salvataje posible”

“No hay en este contexto salvataje posible mediante ´ayuda´externa, así venga ésta prometida por Bessent y Trump adornada con lindas palabras políticas. En verdad, las promesas norteamericanas solo perjudican al país porque éste exponen así su debilidad extrema y su fundición”, expresó el analista financiero.

Además señaló que “Caputo y Milei con estos ruegos desesperados de plata transmiten la peor señal al mercado: que quebraron y que no tienen para pagar lo que les vence, que no pueden cumplir con la deuda que ellos mismos crearon y multiplicaron desde que asumieron”.

Sobre esta cuestión comparó “el desastre de un plan de este tipo” con los de “Videla y Martínez de Hoz en 1979-1981”, “Alfonsín y Sourrouille en 1988-1989” y “Macri y Caputo en 2015-2018”.

“Mismos efectos”

De acuerdo a su análisis se verán “los mismos efectos: licuación inflacionaria nominal, deflación de los bienes reales, recesión, quiebras, desocupación masiva, destrucción del peso argentino de papel y de sus depósitos bancarios, licuación absoluta de la deuda tomada por política monetaria, corrida contra los depósitos en dólares ya apropiados por el gobierno”.

“La sociedad argentina, insisto, deberá preguntarse porque acepta sufrir una y otra vez esta clase de programas creados específicamente para robarle al pueblo a costa de unos pocos acomodados del poder que se le llevan en pala de a billones”, cuestionó Maslatón.

Y por último concluyó: “Luis Caputo es el sujeto más corrupto que jamás haya pisado el estado argentino.”