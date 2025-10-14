El Gobierno confirmó el swap con Estados Unidos mientras crecen las críticas por la inflación y el modelo económico

El Gobierno argentino recibió la confirmación del swap por parte del Tesoro de Estados Unidos, en un intento por reforzar las reservas del Banco Central y enviar una señal de estabilidad a pocos días de las elecciones. El anuncio se produce en medio de una marcada tensión económica y social, con una inflación que, según estiman analistas, podría superar el 2% mensual, una cifra que el oficialismo busca mantener baja como último argumento de campaña.

El conductor Santiago Llul, en su programa Comunistas, remarcó que “de cara a los pocos días que quedan para la elección, la inflación por debajo del 2% es su único caballito de batalla, más allá de que sea falso, al igual que la canasta”.

Desde la izquierda, el dirigente del FIT Néstor Pitrola cuestionó la dependencia del Gobierno respecto a los organismos internacionales y alertó sobre las consecuencias de la política cambiaria: “Si salen más dólares de los que entran, esto va a explotar contra la masa de los trabajadores y consumidores, como toda la vida. Es el fracaso de llevar a la Argentina del endeudamiento a la entrega, a la Argentina flexibilizada”.

Intervención "administrada" y swap a medida de la deuda: así será la asistencia de los EE.UU.

En la misma línea, el filósofo Julián Fava analizó el fenómeno Milei como un “experimento que se monta sobre el fracaso del peronismo kirchnerista y sobre la desilusión de la gente hacia la política”. Según explicó, “en la Argentina actual conviven dos velocidades: un 20% que goza de un dólar barato y un 80% que apenas sobrevive. Quieren domesticar a palazos la protesta social”.

El panorama económico se complejiza además por la presencia en el país del magnate y estratega financiero Scott Bessent, cercano a fondos de inversión estadounidenses y asesor del Tesoro. Durante su visita, Bessent afirmó que Estados Unidos busca “usar a la Argentina como ejemplo” de intervención económica para frenar la expansión de China en la región, en clara referencia al swap que hasta ahora se mantenía con Beijing.

Con la confirmación del acuerdo norteamericano, el Gobierno intenta mostrar respaldo internacional y evitar una corrida cambiaria. Sin embargo, en los barrios populares y sectores sindicales crece la sensación de agotamiento. “El Gobierno se enfrenta a una derrota muy grande porque la gente se está cagando de hambre”, resumió uno de los panelistas, reflejando un clima social que se intensifica en la recta final hacia las urnas.

