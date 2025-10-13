En diálogo con Canal E, la periodista especializada en economía de Perfil, Eugenia Muzio, explicó cómo se implementará el swap de US$ 20.000 millones que el Gobierno argentino negocia con Estados Unidos, y qué efectos podría tener en el mercado cambiario local.

El swap con EE.UU. será por etapas y busca calmar al dólar

La periodista detalló que el acuerdo se activaría “por tramos” y serviría principalmente para cubrir compromisos con acreedores privados. "Según la información que tengo, se activaría por tramos este swap de 20.000 millones de dólares y estos tramos se utilizarían para ir pagando la deuda, sobre todo con bonistas privados", aseguró Muzio.

Además, explicó que parte de estos fondos también podrían usarse en intervenciones cambiarias puntuales para estabilizar el tipo de cambio. "Las intervenciones continuarían, pero serían por pocos montos de dinero y en situaciones de muchísima volatilidad", añadió la periodista.

Estas operaciones se estarían realizando a través de entidades como Santander, Citi y JP Morgan, con cifras que rondaron los 50 a 60 millones de dólares, según información del mercado. El objetivo sería enviar señales de liquidez que calmen las expectativas.

"Montos pequeños, pero que ayudan a dar señales de dinero en el mercado, cuestión de poder calmar el dólar", detalló Muzio, refiriéndose a los movimientos recientes que mantuvieron el dólar oficial en torno a los $1.300-$1.400.

Caputo busca estabilidad antes de las elecciones

Respecto al futuro del régimen cambiario, Luis Caputo descartó modificaciones en el corto plazo. Munzio respaldó esta visión como una forma de generar certidumbre en un contexto preelectoral. "Él como Ministro de Economía tiene la tarea de llevar tranquilidad y que nada va a cambiar", explicó.

Sin embargo, no descartó ajustes después del 26 de octubre. “Después del 26 de octubre, dependiendo los resultados, no se vaya una liberación total del tipo de cambio, sino que las bandas se ensanchen un poco", anticipó.

En línea con esta estrategia de contención, también se mencionó el respaldo público del Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bess, quien afirmó que el esquema de bandas actual “funciona” para el acuerdo con el FMI.

Por último, Muzio adelantó posibles anuncios arancelarios tras la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. "La especulación más grande es que haya algún anuncio arancelario y capaz algún detalle del swap", cerró.

