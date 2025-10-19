El salvataje de EE.UU. puede quedar corto si no frena la compra de dólares

El Tesoro estadounidense, a cargo de Scott Bessent, depositó dólares en la sede local de un banco que opera también en la Argentina; luego la entidad los vendió en el mercado cambiario porteño por orden del cliente y, por último, depositó los pesos en la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central (BCRA). Esta intervención se dio en tres oportunidades en poco más de una semana y se trata de una situación inédita: fue la quinta vez en la historia del país del norte desde la ruptura del patrón oro que realiza una compra o venta de moneda extranjera directa y la primera que lo hace con una nación subdesarrollada. Anteriormente había participado en eventos puntuales en Japón y en Europa en 1985, 1998, 2000 y 2011.

Sin embargo, esto no frenó la demanda. “El salvataje estadounidense no logró revertir el clima de desconfianza. La falta de precisiones sobre el acuerdo y la condicionalidad política expresada por Donald Trump reavivaron la presión cambiaria y la caída de los bonos”, explicó la consultora Vectorial.

Entre abril y agosto, las compras de dólares para atesoramiento sumaron US$ 18 mil millones, aclaró el último informe económico del Banco Provincia. Sus estimaciones dan que el superávit de cuenta corriente debería promediar US$ 5 mil millones el año próximo para cancelar los vencimientos de cuenta capital siempre que el financiamiento externo llegara a US$ 20 mil millones. El cálculo no incluye las necesidades de dólares para ahorro. “A mayor demanda, más grande tendrá que ser el saldo de cuenta corriente para compensar la salida de divisas”, precisaron. Bessent prepara a la par un paquete de inversión de fondos privados y bancos de similar monto, aunque hasta ahora ambos se limitan a anuncios.

Mientras tanto, Javier Milei buscó minimizar las presiones cambiarias. En la última de las entrevistas que le concedió a Radio Mitre, alegó que desde su asunción la cotización sufrió solo un leve aumento: “El dólar está en promedio en $ 1.400 ¿Sabe cuánto estaba cuando nosotros llegamos? $ 1.250. Estamos hablando de hace veinte meses”. Lo cierto es que en la pizarra del Banco Nación cerró a $ 400 el último día hábil de Alberto Fernández, el 7 de diciembre de 2023. Pocos días después, el gobierno libertario duplicó el precio del billete oficial: el 13 de diciembre finalizó a $ 820. Comparado con hoy, se triplicó. El oficial es el que se utiliza para comercio exterior y, por lo tanto, tiene mayor incidencia en los precios de la economía en general.

En otro segmento, Milei habló sobre los US$ 8.500 millones de vencimientos de deuda de 2026: US$ 4 mil en enero y US$ 4.500 en julio. “Suponga que el mercado de capital estuviera cerrado: bueno, ejecutamos el swap, tomamos esos US$ 4 mil millones y pagamos la deuda. Y lo mismo, en julio. El swap es un intercambio de monedas, y solamente se vuelve deuda si usted lo ejecuta”, aclaró el Presidente. Con esta explicación, admitió que si acuerda con Estados Unidos el salvataje, está obligado a pasar por el Congreso antes, tal como lo establece la ley Guzmán para todo nuevo préstamo estatal.

“Trump está dispuesto a ayudar económicamente a aquellos países que lo ayuden en su guerra comercial con China y quiere que la Argentina sea el caso testigo”, esgrimió PxQ. Aclaró, sin embargo, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis que “el problema de un ‘rescate’ que depende del resultado electoral es que se transforma en un salvavidas en tierra firme. Supeditado a que LLA gane las elecciones termina siendo una herramienta procíclica, que estará disponible cuando el Gobierno no la necesite, pero que no estará a disposición en el escenario que la vuelve más necesaria (una derrota)”.