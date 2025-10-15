Bausili adelantó que el swap con EE.UU. podría implementarse antes de las elecciones

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, adelantó que el swap de Estados Unidos por US$ 20.000 millones podría implementarse antes de las elecciones del 26 de octubre. Bausili, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del Atlantic Council, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Ambos funcionarios se mostraron satisfechos con el acuerdo que implica un swap por US$ 20.000 millones y la compra directa de pesos. Hoy, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, adelantó que el acuerdo podría alcanzar los US$ 40.000 millones y sería respaldado con DEG (Derechos Especiales de Giro).

Scott Bessent anunció que la ayuda total para Argentina alcanzaría los US$ 40.000 millones

También se refirieron a la reunión que mantuvieron los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, este martes en la Casa Blanca.

“Fue una excelente reunión. Donald Trump fue súper amable y, como siempre, fue directo al punto. Mostró un apoyo espectacular al país, a nuestras políticas y realmente admira mucho al presidente Javier Milei”, sostuvo Caputo, y agregó que el presidente republicano “estaba muy impresionado por los logros económicos”.

“Está dispuesto a apoyar lo que venimos haciendo. Es un ‘whatever it takes’ del país más poderoso del mundo”, señaló Caputo.

Consultado sobre la frase de Trump en la que advirtió que si el mandatario argentino “no gana las elecciones” del 2027 “no será generoso” con Argentina, el titular del Palacio de Hacienda indicó que "el presidente Trump apoya nuestras políticas. Si hay algún cambio de presidente en Argentina, no me lo imagino apoyando el comunismo. Lo que nos hace daño en la Argentina es la volatilidad política. No se puede discutir el rumbo. A la gente y a los inversores les gustaría ver que vamos hacia el mismo lado”.

A su vez, aseguró que sería “muy importante” que el país tenga un candidato de la oposición “más alineado a las políticas macroeconómicas que estamos llevando adelante”, ya que “no se puede discutir este es el camino que Argentina tiene que seguir”.

Activación del swap

Bausili, por su lado, mencionó que la línea del swap es una “facilidad” sobre la cual “ya hemos llegado, conceptualmente, a un acuerdo marco” y adelantó que podría entrar en vigor “en las próximas dos semanas, antes de las elecciones de medio término”.

“Los detalles aún se están documentando, pero la administración Trump ha sido explícita sobre su intención de estar disponible en muchos frentes diferentes”, explicó el titular del BCRA.

En paralelo, remarcó que el acuerdo con Estados Unidos “no tiene nada que ver y no va a modificar” el swap entablado con China, vigente por US$ 18.000 millones.

Con respecto a los comicios legislativos del 26 de octubre, Caputo acusó a la oposición de lanzar “ataques políticos” con el objetivo de “romper el ancla fiscal” del Gobierno, y manifestó la necesidad de La Libertad Avanza de conseguir mayoría simple en el Congreso “para pasar las reformas”.

Sobre el final, Bausili fue consultado sobre el régimen de bandas cambiarias, que desde el Gobierno adelantaron en que no será modificado, y explicó que no van a “recalibrar el programa” ya que “es consistente” y “está bien calibrado”.