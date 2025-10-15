Rehbinder sobre la ayuda de Trump a Milei: “Hay una gran crítica de los líderes demócratas a este rescate”

En conversación con Canal E, el periodista Henrik Rehbinder, desde Los Ángeles, explicó que la reciente reunión entre Javier Milei y Donald Trump se dio “en un contexto especial en Estados Unidos”, marcado por una crisis presupuestaria y el riesgo de cierre del gobierno. “Hay una gran crítica en este momento por parte de los líderes demócratas a este rescate”, señaló, en referencia al paquete de 20 mil millones de dólares de ayuda estadounidense a la Argentina.

Rehbinder detalló que el debate sobre esa asistencia “surgió en el Senado durante la votación para reabrir el gobierno”. Según indicó, el líder demócrata Chuck Schumer calificó la medida como “una bofetada a las familias estadounidenses”, al destinar fondos al extranjero mientras persisten dificultades internas en salud y servicios sociales.

Críticas demócratas y tensiones con el campo estadounidense

El periodista explicó que las objeciones no provienen solo del ámbito político. “Los agricultores estadounidenses están muy molestos porque se les da esta ayuda a Argentina justo cuando el país está vendiendo soja a su competencia”, indicó. Rehbinder recordó que las recientes decisiones argentinas sobre retenciones “también generaron enojo” entre productores norteamericanos, en un momento en que las relaciones comerciales con China atraviesan una fuerte tensión.

Riesgos para el futuro de la relación bilateral

Consultado sobre el impacto a largo plazo, Rehbinder advirtió que “si llega un gobierno demócrata, podría perjudicar a la Argentina si Milei está tan alineado con Trump”. Para el periodista, esta dependencia política “genera dudas sobre la continuidad del apoyo” en caso de un cambio de signo en la Casa Blanca.

“Lo que muchos en Wall Street querían era un apoyo a largo plazo para Argentina, no condicionado a una figura política”, apuntó, y agregó que los inversores “ven contradicciones entre las necesidades electorales de Milei y los intereses estratégicos estadounidenses”.