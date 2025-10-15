Andrés Neumeyer: “La ayuda de Estados Unidos busca dar tranquilidad a los argentinos”

En conversación con Canal E, el economista Andrés Neumeyer, ex jefe del Banco Central, analizó el impacto del reciente discurso conjunto entre Donald Trump y Javier Milei y lo que implica para la economía argentina.

“Para entender lo que está pasando con Argentina hay que considerar dos realidades: la fragilidad financiera y el activo geopolítico del país”, explicó Neumeyer. Según detalló, el gobierno actual heredó una deuda significativa, y aunque alcanzó el déficit cero, la renovación de los vencimientos sigue generando preocupación en los mercados.

“La ayuda de Estados Unidos está destinada a asegurarle a la gente tranquilidad para evitar el pánico de que no se renueve la deuda. Si eso no ocurre, se podría generar una crisis innecesaria”, advirtió el economista.

La política interna y la confianza del mercado

Neumeyer señaló que la incertidumbre política también contribuye a la volatilidad económica. “Cuando el gobierno se deteriora políticamente y la oposición insiste con medidas que rompen el equilibrio fiscal, eso genera miedo”, afirmó.

El economista interpretó que tanto el oficialismo como la oposición están actuando estratégicamente según sus intereses políticos, pero que el resultado es un clima de desconfianza. “La gente actúa inteligentemente y se cubre, lo que retroalimenta la fragilidad financiera”, agregó.

El rol de Estados Unidos y la alineación con Occidente

Para Neumeyer, el apoyo de Washington a Buenos Aires tiene una lectura geopolítica clara. “Estados Unidos sabe que tiene un gobierno que comparte sus valores y busca alinearse con Occidente, y eso es un activo importante”, sostuvo.

El economista aclaró que ese vínculo “no depende de los demócratas ni de la oposición”, sino de una coincidencia estratégica que trasciende los ciclos políticos. En ese sentido, consideró que el respaldo norteamericano busca evitar que Argentina caiga en una crisis que ponga en riesgo su orientación internacional.

La condicionalidad del apoyo y las preferencias del país

Neumeyer advirtió que el futuro del apoyo externo también estará atado a las decisiones políticas internas. “Si la oposición gana y cambia el consenso hacia políticas que fracasaron durante mucho tiempo, eso podría alterar la relación con Estados Unidos”, explicó.

Según el economista, el alineamiento argentino con Occidente es clave para sostener la estabilidad. “Parece que la condicionalidad del apoyo es estar del lado de Europa y Estados Unidos, en lugar de alinearse con Irán, China o Rusia. Si se le pregunta a la gente, la mayoría preferiría una Argentina integrada a Occidente”, concluyó.