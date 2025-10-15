Luis Caputo dijo que el mercado hizo una "interpretación errónea" de los dichos de Trump, pero "se corregirá"

Luego de que la delegación argentina, encabezada por el presidente Javier Milei se reuniera con Donald Trump, el ministro de Economía Luis Caputo dijo que los mercados hicieron "una interpretación errónea" de los dichos de Donald Trumpo sobre el apoyo condicionado al resultado de las elecciones, que produjeron un baja de las acciones argentinas. Afirmó que "hoy (por este miércoles) seguramente se corregirá".

"La reunión fue realmente espectacular", sostuvo en diálogo con LN+ y A24. "Piensen que el presidente Trump vino desde Medio Oriente con pocas horas de sueño, nada más que para ver al Presidente. Estuvo radiante todo el tiempo, simpatiquísimo", resaltó.

Sobre el encuentro con el mandatario estadounidense, el titular de la cartera de Economía anticipó que se harán anuncios "en los próximos días" y agregó: "Hablamos de cosas específicas sobre el acuerdo. La verdad que no las podemos anunciar todavía hasta que no las hayamos formalizado”.

En desarrollo...