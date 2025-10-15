Las últimas actividades de Milei en la Casa Blanca: fotos en el Salón Oval, firma del libro de invitados y homenaje a Charlie Kirk

Javier Milei fue recibido en la Casa Blanca por el presidente norteamericano Donald Trump, quien le demostró su apoyo y expresó que “el mundo está mirando” las elecciones en Argentina. Durante su visita, el mandatario argentino se tomó fotos en el Salón Oval, firmó el libro de invitados y participó del homenaje a Charlie Kirk. Según la agenda oficial, el presidente partió de Estados Unidos a las 22 (hora argentina) y estaría regresando al país a las 8 de este miércoles.

El referente libertario llegó a la sede gubernamental ubicada en Washington DC este martes 14 de octubre, a las 13:39 (hora local), y ya lo esperaba en la puerta el líder norteamericano. A continuación, ambos levantaron el pulgar y saludaron a las cámaras que estaban registrando el momento. Luego, Milei ingresó al edificio, donde firmó el libro de invitados.

Por falta de tiempo, no pudo realizarse la reunión a solas que planeaban mantener los mandatarios y pasaron directamente a un almuerzo del que participaron delegaciones de los dos países; luego se fotografiaron en el Salón Oval. Después, el referente de La Libertad Avanza participó del homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado al que se le entregó, de manera póstuma, la Medalla de la Libertad.

El posteo del Gobierno de Milei mostrando la participación del presidente en el acto de homenaje a Charlie Kirk

Las declaraciones de Milei y Trump en la Casa Blanca

El presidente norteamericano afirmó que “si (Milei) no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina. Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”. Y luego, sin nombrarlo, apuntó contra Axel Kicillof: “Sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema”. También remarcó que la elección del 26 de octubre “está cerca y la victoria es muy importante”. Y aseguró que su par argentino tiene las ideas “correctas”.

Los bonos argentinos se hundieron tras las declaraciones de Trump condicionando el apoyo a Milei

Milei, por su parte, expresó su agradecimiento al “enorme trabajo del secretario (del Tesoro) Bessent para ayudar a superar este problema de la liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores, que no quieren que la Argentina abrace las ideas de la libertad sino otras perimidas que conducen al socialismo”.

También señaló el papel fundamental que jugó Trump para lograr la paz la paz entre Hamas e Israel, y remarcó que el presidente norteamericano conoce “el peligro del socialismo del siglo XXI para Latinoamérica”.

Cumbre Milei-Trump: qué impacto podría tener en los mercados el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

Durante el encuentro, el mandatario argentino le entregó al líder norteamericano una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados como agradecimiento por su trabajo para detener la guerra en Medio Oriente.

Milei visitó la Casa Blanca acompañado por su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el embajador argentino Alejandro Oxenford; y el canciller Gustavo Werthein.

Se espera que el presidente y su comitiva lleguen a la ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles 15 de octubre a las 8 de la mañana.

La oficina del Presidente hablando de la carta que le entregó a Trump

Las reacciones de Juan Grabois y Manuel Adorni ante la reunión de Milei y Trump

El referente social usó su cuenta oficial de X para cuestionar la reunión entre el presidente argentino y su par norteamericano. En el texto que subió comenzó diciendo: “Si hay algo peor que ser un arrastrado, es ser un arrastrado fracasado, humillado, condicionado y despechado”.

Y agregó: “Si este señor no representara a la Nación Argentina, no habría más que decir ‘pobre tipo, no lo quieren ni de bufón de corte’. Es literalmente el perro que mueve el rabo con docilidad, que da la patita y hace el muertito a ver si le tiran un huesito. Asco”.

Posteo de Manuel Adorni sobre el encuentro Trump y Milei en la Casa Blanca

Por su parte, el vocero presidencial, compartió el extenso texto que el mandatario norteamericano subió a su red social que comienza diciendo: "¡Gran encuentro hoy con Javier Milei! Él está haciendo las cosas bien para su país. Espero que la gente de Argentina entienda que buen trabajo está haciendo y lo apoye en las elecciones de medio termino...".

Para terminar con una nueva versión de su frase más conocida: "¡Hacer a la Argentina grande de nuevo!". Adorni subió las iniciales de la frase en inglés: MAGA (Make Argentina Great Again). Y, para cerrar, eligió su emblemática palabra "fin".

