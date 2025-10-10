Kicillof afirmó que Milei es el "único responsable" de la "calamidad laboral, social y productiva" que atraviesa Argentina

En el plenario con militantes que encabezó en el municipio de La Matanza, Axel Kicillof declaró que “la sociedad argentina está atravesando una verdadera calamidad laboral, social y productiva, cuyo único responsable tiene nombre y apellido: Javier Milei". Según el gobernador bonaerense, el presidente, “con mucha crueldad, apunta a continuar destruyendo los salarios y las jubilaciones, y terminar de romper el tejido productivo e industrial de nuestro país”.

En el discurso que dio este jueves 9 de octubre, el mandatario también afirmó que “hace falta recorrer la provincia para comprender que, mientras (el Gobierno nacional) sigue promoviendo la timba financiera, en los barrios solo hay miseria. No hay un solo lugar ni un solo sector de nuestra economía que la está pasando bien. Tenemos una inmensa oportunidad para ponerle un freno a estas políticas económicas pensadas para intereses extranjeros”.

Kicillof aseguró que, en las próximas elecciones legislativas, los votantes bonaerenses le pondrán un límite a La Libertad Avanza: “El 26 de octubre, la provincia repetirá que hasta acá llegó la entrega de la salud, de la educación, de la producción y del trabajo”.

Del plenario también participaron el candidato a diputado nacional Jorge Taiana; la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; los postulantes a diputados bonaerenses Teresa García, Sergio Palazzo, Fernanda Miño, María Velázquez, Hugo Yasky y Alejandro Rodríguez; la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

Jorge Taiana: "Tenemos que ser más peronistas que nunca"

Taiana, cabeza de la lista de Fuerza Patria, expresó que “los poderosos de este país creen que nos pueden quitar derechos sin que nadie proteste, pero no es así: nuestro pueblo luchará por sus conquistas sociales y se expresará en las urnas el 26 de octubre. Tenemos que ser más peronistas que nunca para, con sabiduría y audacia, llenar el Congreso de la Nación con diputados y diputadas dispuestas a defender a los argentinos”.

Por su parte, Magario afirmó que “frente al ajuste del Gobierno nacional ponemos inversión y, frente a la insensibilidad, todo nuestro compromiso y responsabilidad: somos la contracara de Javier Milei y trabajamos para que esta historia trágica de políticas neoliberales no siga dañando a nuestro país”.

Espinoza agregó que “este Gobierno nos miente todos los días y genera cada vez más recesión y desocupación: tenemos que volver a construir un país donde los jubilados tengan ingresos dignos y los trabajadores puedan llegar a fin de mes. Ya lo hicimos en septiembre y lo vamos a volver a hacer en octubre: La Matanza va a acompañar al peronismo para construir juntos una victoria para las mayorías populares”.

Kicillof también criticó a Milei en Ensenada

Además, este jueves el mandatario participó de la 6° Jornada Provincial de Salud Mental, donde apuntó contra el presidente diciendo que su modelo político es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses. A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado. Destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”.

La jornada se realizó en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde el gobernador estuvo acompañado por el intendente de Ensenada, Mario Secco; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

