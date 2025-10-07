El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó ayer que el presidente Javier Milei y su equipo están “por fuera de la realidad”, en relación al show de presentación del libro La construcción del milagro, en el estadio Movistar Arena. Calificó al evento de “locura”, y aseguró: “A Milei hay que despertarlo”.

"Estamos ante alguien que está fuera de la realidad realmente. El 26 de octubre hay que ponerlo en realidad, hay que ponerle límite”, desafió Kicillof. Consideró que el mandatario “se perdió toda la mañana ensayando” para el espectáculo. Kicillof tomó como “una burla” el show del Movistar Arena en el marco de la crisis: “Esto es reírse de los argentinos también", aseveró.

Euforia, incidentes y omisión total de Karina: lo que no se vio de la presentación del libro de Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El evento se llevó a cabo tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, en el marco del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, condenado por narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. Frente a 15 mil espectadores, el presidente interpretó clásicos del rock nacional con las letras cambiadas, apoyado por una banda que incluía a la diputada Lilia Lemoine como corista.

La crítica de Kicillof a la política exterior de Javier Milei: “Las órdenes hoy llegan desde Washington”

Durante el show se mostraron imágenes de Milei con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con ironía, Kicillof señaló que todas las decisiones de Argentina están digitadas por Estados Unidos. “Las órdenes llegan hoy desde Washington", denostó. Al atribuir responsabilidades sobre los actos ejecutivos, afirmó: "Ya no es más Santiago Caputo que está enojado, o con problemas; es Donald Trump, es el gobierno de Donald Trump”. Y remató “El jefe de campaña de Milei, de La Libertad Avanza, es Donald Trump”.

Itai Hagman, sobre el show de Javier Milei en Movistar Arena: "Puede hacer esto porque, en algún punto, ya no gobierna"

El gobernador aseguró que las decisiones sobre política tributaria, como bajar o subir las retenciones, “se toman en Washington”. En referencia al swap por veinte mil millones de dólares que anunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Kicillof preguntó: "¿Alguien se puede creer que eso es gratuito para Argentina?". Y finalmente ironizó, en relación a la reimpresión de boletas para las próximas elecciones: "Si van a cambiar la boleta que lo pongan a Trump directamente, porque es eso lo que estamos discutiendo". Así, trazó un paralelismo con el histórico argumento “Braden o Perón”, que en 1945 planteaba una oposición entre el dirigente argentino y el embajador de Estados Unidos.

Kicillof sobre la economía: "La gente se endeuda para comprar en el supermercado"

El gobernador también hizo referencia a la crisis económica. "La morosidad de las familias en el sistema es de 5,9%. Es el peor número desde la crisis de 2009. Está arriba de la pandemia", aseguró. "Es gente que no puede pagar las deudas. La gente se endeuda para comer, para comprar en el supermercado y ahora hay morosidad bancaria como no había hace muchísimo tiempo, desde la crisis de 2009". Y remató: "Milei, nombre y apellido, marca registrada" de la crisis.

Durante toda la entrevista, Kicillof resaltó el desacople del presidente con las señales de la sociedad. "Me parece por otro lado que el 7 de septiembre se rompe un hechizo", destacó, en referencia a la pasada elección legislativa bonaerense."Por 14 puntos perdió la provincia de Buenos Aires; no entendió nada, no escuchó nada, y es grave".